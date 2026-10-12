''म्हाडा''तर्फे पाच कृत्रिम बुद्धिमत्ताधारित सेवा सुरू

‘म्हाडा’तर्फे पाच ‘एआय’ सेवा सुरू
उपाध्यक्ष संजीव जयस्वाल यांच्या हस्ते उद्घाटन
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १२ : म्हाडाने आपली प्रशासकीय कार्यक्षमता वाढवण्याबरोबरच शासकीय प्रक्रिया सुलभ करणे आणि नागरिकांना अधिक जलद व प्रभावी सेवा उपलब्ध करून देण्यासाठी कंबर कसली आहे. त्यानुसार कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर (एआय)आधारित पाच डिजिटल सेवा आज ‘म्हाडा’चे उपाध्यक्ष तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजीव जयस्वाल यांच्या हस्ते सुरू करण्यात आल्या आहेत.
म्हाडाने सुरू केलेल्या एआयअधारित सेवा म्हणजे शासकीय प्रक्रिया पुनर्रचना आणि कार्यपद्धती सुधारणांच्या व्यापक उपक्रमाचा हा एक भाग असल्याचे ‘म्हाडा’चे उपाध्यक्ष संजीव जयस्वाल यांनी स्पष्ट केले. तसेच केवळ कागदपत्रांचे डिजिटल स्वरूपात रूपांतर करणे हा या उपक्रमाचा उद्देश नसून, प्रशासकीय प्रक्रियांच्या महत्त्वाच्या टप्प्यांवर कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा प्रभावी वापर करणे हा आहे. या सेवांमुळे पुनरावृत्तीच्या हाताळणीतील कामात कपात, प्रशासकीय प्रक्रिया आणि माहिती शोधण्याच्या वेळेत बचत, कामकाजातील अचूकता व सुसंगततेत वाढ, संस्थेकडे उपलब्ध असलेल्या माहितीचा अधिक प्रभावी वापर, नागरिकांना सेवा मिळविणे अधिक सुलभ होणे, नागरिकांच्या विनंत्या संबंधित विभागांकडे जलद पाठविणे, प्रशासकीय कामकाजात पारदर्शकता व कार्यवाहीचा मागोवा घेण्याची सुविधा, भविष्यातील कृत्रिम बुद्धिमत्ताधारित सुशासनासाठी भक्कम पायाभरणी होणार असल्याचे जयस्वाल यांनी सांगितले.
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पाच डिजिटल सेवा
- म्हाडातर्फे नागरिक सुविधा केंद्र सुरू करण्यात आले असून, नागरिकांना घरबसल्या म्हाडातील संबंधित अधिकारी, विभागाकडे पत्र, निवेदने, कागदपत्रे पाठवण्यासाठी सीएफसी ॲट होम ही सुविधा काही महिन्यांपूर्वी सुरू करण्यात आली आहे. या सुविधेत अर्जदारांसाठी एआय आधारित दस्तऐवजाची छाननी सुविधा विकसित करण्यात आली आहे.
- या सुविधेमुळे अर्जदारास योग्य अधिकारी, विभागाची निवड करणे सुलभ होऊन कागदपत्रे योग्य त्या ठिकाणी पाठवण्याची प्रक्रिया अधिक अचूक व जलद होण्यास मदत होणार आहे.
- याशिवाय आर्थिक ताळमेळ प्रणाली, फाइल नामकरण व टॅगिंग प्रणाली, भूखंडविषयक माहितीसाठी आभासी सहाय्यक, ठराव शोध व संलग्नता प्रणाली यांचा समावेश आहे.
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