वकिलांकडून हुतात्मा चौकात आंदोलन

हुतात्मा चौकात वकिलांचे आंदोलन
पोलिसांचा मज्जाव; प्रास्ताविकेचे वाचन
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १२ : देशभरात ‘एसआयआर’वरून मुख्य निवडणूक आयुक्तांविरुद्ध जोरदार आंदोलन सुरू आहे. त्याचे पडसाद सोमवारी (ता. १२) मुंबईतील फोर्ट परिसरातही उमटले. उच्च न्यायालयाच्या वकिलांनी संध्याकाळी हुतात्मा स्मारकाजवळ येऊन आंदोलन केले. या वेळी मोठ्या प्रमाणात पोलिस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता.
‘एसआयआर’ प्रक्रिया रद्द करण्यासह ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी उच्च न्यायालयाच्या वकिलांनी सोमवारी हुतात्मा स्मारकाजवळ आंदोलन केले. मात्र सार्वजनिक ठिकाणी एकत्रित जमून कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होईल, अशी स्थिती निर्माण करू नये, म्हणून संपूर्ण हुतात्मा स्मारक आणि फ्लोरा फाउंटन परिसराला पोलिस छावणीचे रूप प्राप्त झाले होते. दंगलविरोधी पथकही तैनात होते. वकिलांकडील पोस्टर काढून घेण्यात आली तसेच घोषणा देण्यापासूनही रोखण्यात आले. आझाद मैदानात आंदोलन करण्याचे आवाहन पोलिसांनी केले. यावर अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि शांततेत आंदोलन करण्यासाठी जागेचा प्रश्न येतोच कुठे, अशी विचारणा वकिलांनी केली. यावरून वकील आणि पोलिसांत शाब्दिक वाद झाला. अखेर राज्यघटनेच्या प्रस्तावनेचे सामूहिक वाचन तसेच राष्ट्रगीत म्हणून वकिलांनी आंदोलन आटोपते घेतले.
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