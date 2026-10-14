गंजलेल्या पत्र्यांखाली विद्यार्थ्यांचे शिक्षण

सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. १४ : पावसाळ्यात वर्गात पाणी गळते, तर उन्हाळ्यात पत्रे तापल्याने वर्गात प्रचंड उकाडा होतो. या दुहेरी त्रासामुळे विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याचा आणि सुरक्षिततेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. ठाण्यातील टेंभी नाका परिसरातील ठाणे महापालिकेच्या शाळा क्रमांक ७ मधील वर्गावर असलेले गंजलेले लोखंडी पत्रे तातडीने काढून त्या ठिकाणी सिमेंटचे पत्रे बसवावेत, अशी मागणी विद्यार्थ्यांच्या पालकांनी केली आहे.
सर्वसामान्य गरीब विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षण मिळावे, यासाठी ठाणे महापालिका प्रयत्न करत आहे. शिक्षण आणि शाळांचा दर्जा सुधारण्यासाठी दरवर्षी लाखो रुपये खर्च केले जात आहेत. असे असताना टेंभी नाका येथील शाळा क्रमांक सात ची अवस्था अतिशय दयनीय झाली असल्याचे उघडकीस आले आहे. या शाळेमध्ये सध्या १२० विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. शाळेच्या वर्गावर लोखंडी पत्रे टाकण्यात आले असून, त्यांना गंज लागला आहे.
पावसाळ्यात या पत्रांमधून पाणी गळत असल्याने वर्गात पाणी साचते. त्यामुळे विद्यार्थ्यांचे दप्तर, पुस्तके आणि इतर शैक्षणिक साहित्य भिजण्याची शक्यता असते. त्यातच उन्हाळ्यात लोखंडी पत्रे तापल्याने वर्गातील तापमान वाढते. परिणामी विद्यार्थ्यांना वर्गात बसणेही कठीण होते. लोखंडी पत्रे गंजल्याने ते कमकुवत झाले असून कोणताही अपघात होण्याची भीती पालकांनी व्यक्त केली आहे.
पालिका आयुक्तांना साकडे
पालकांनी ठाणे महापालिका आयुक्तांकडे अर्ज सादर केला आहे. वर्गावरील जुनी लोखंडी पत्रे काढून त्याऐवजी नवीन सिमेंटची पत्रे बसवावेत आणि विद्यार्थ्यांना सुरक्षित वातावरणात शिक्षण घेता यावे, अशी विनंती करण्यात आली आहे. आता महापालिका प्रशासन या तक्रारीची दखल घेऊन किती लवकर कार्यवाही करते, याकडे पालकांचे लक्ष लागले आहे.
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