बदलापूरमध्ये १६ ऑक्टोबरपासून पाणीकपात

बदलापूर, ता. १३ (बातमीदार) : एल निनोच्या पार्श्वभूमीवर उल्हास नदीतील उपलब्ध पाणीसाठ्याचे नियोजन करण्यासाठी बदलापूर शहरात पाणीकपातीचे नवे वेळापत्रक लागू करण्यात येणार आहे. १६ ऑक्टोबरपासून पाणी वितरणामध्ये किमान १० टक्के कपात करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे.
महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या कुळगाव-बदलापूर जलव्यवस्थापन उपविभागाने जारी केलेल्या परिपत्रकानुसार, उपलब्ध जलसाठा ३१ ऑगस्ट २०२७ पर्यंत पुरवण्यासाठी पाण्याचे काटेकोर नियोजन करण्याची गरज लक्षात घेऊन बदलापूर पूर्व आणि पश्चिम विभागातील विविध परिसरांत आठवड्यातून एक दिवस पाणीकपात केली जाणार आहे. पूर्व विभागातील सोमवार ते रविवार अशा सातही दिवसांसाठी स्वतंत्र परिसर निश्चित करण्यात आले असून, खरवई परिसरासाठीही सोमवार ते शुक्रवार असे स्वतंत्र वेळापत्रक तयार करण्यात आले आहे. पश्चिम विभागातील परिसरांनाही या नियोजनानुसार पाणीकपातीला सामोरे जावे लागणार आहे. त्यामुळे शहरातील विविध भागांतील नागरिकांनी आपल्या परिसरासाठी निश्चित केलेला दिवस लक्षात घेऊन पाण्याचे नियोजन करणे आवश्यक ठरणार आहे, असे आवाहन उपविभागीय अधिकारी एस. एस. खाद्री यांनी परिपत्रकाद्वारे केले आहे.
नवरात्र-दिवाळीत नागरिकांची कसरत!
नवरात्रोत्सव आणि दिवाळी अशा ऐन सणासुदीच्या काळातच पाणीकपात लागू होणार असल्याने बदलापूरकरांच्या आनंदावर पाण्याचे संकट येण्याची शक्यता आहे. घरातील पूजा-अर्चा, फराळाची तयारी, पाहुण्यांची वर्दळ आणि स्वच्छतेची कामे अशा धावपळीच्या काळात आठवड्यातून एक दिवस पाणीपुरवठा बंद राहिल्यास नागरिकांना पाण्याचे नियोजन करताना मोठी कसरत करावी लागणार आहे.
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