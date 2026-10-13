दिव्यात आगीत २२ दुचाकींसह रिक्षा खाक

दिव्यामध्ये आगीत २२ दुचाकींसह रिक्षा खाक
ठाणे, ता. १३ : दिव्यातील साबेगाव येथे रस्त्यालगत उभ्या असलेल्या २२ दुचाकी आणि एका ऑटो रिक्षाला मंगळवारी (ता. १३) पहाटे आग लागली. या आगीत सर्व २३ वाहने खाक झाली. या घटनेत कोणतीही जीवितहानी झाली नाही. आगीचे नेमके कारण अद्याप स्पष्ट झाले नसून, मुंब्रा पोलिसांकडून तपास सुरू आहे.
दिवा येथील आदर्श विद्यालयासमोर आणि नॅशनल इंग्लिश स्कूलच्या सभागृहामागे साबेगाव परिसरात रस्त्यालगत अनेक वाहने उभी होती. मंगळवारी पहाटे २.०२ वाजण्याच्या सुमारास वाहनांना आग लागल्याची माहिती अग्निशमन दलाला मिळाली. त्यानंतर अग्निशमन दलाचे एक फायर वाहन आणि एक बचाव वाहन घटनास्थळी दाखल झाले. अग्निशमन दलाच्या जवानांनी आणि स्थानिक नागरिकांनी प्रयत्न करून पहाटे ३.१६ वाजण्याच्या सुमारास आगीवर नियंत्रण मिळवले. जळालेल्या दुचाकींमध्ये हीरो होंडा, सुझुकी, टीव्हीएस आणि बजाज या कंपन्यांच्या वाहनांचा समावेश आहे. त्यापैकी १५ वाहनांचे क्रमांक आणि मालकांची माहिती मिळाली असून, अन्य आठ दुचाकींचे तपशील अद्याप समोर आलेले नाहीत. रिक्षाच्या मालकाचीही माहिती मिळालेली नाही. वाहनांना अपघाताने आग लागली की ती जाणीवपूर्वक लावण्यात आली, याबाबत पोलिस तपास करीत आहेत.
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