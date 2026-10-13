टी-१ टर्मिनलच्या पुनर्विकासासाठी संयुक्त कार्यगट; दोन आठवड्यांत आराखडा तयार होणार

मुंबई विमानतळाच्या हिवाळी वेळापत्रकात बदल नाही
टी-१ टर्मिनलच्या पुनर्विकासासाठी दोन आठवड्यांत आराखडा
सकाळ वृत्तसेवा
नवी मुंबई, ता. १३ : मुंबईतील छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळावरील टी-१ टर्मिनलच्या पुनर्विकासाबाबत अदाणी समूहाचे जीत अदाणी आणि अरुण बन्सल यांनी विमान कंपन्यांच्या प्रतिनिधींसोबत बैठक घेतली. या बैठकीत आगामी हिवाळी वेळापत्रकात विमानांच्या उड्डाणांच्या वेळांमध्ये बदल केला जाणार नाही, असे आश्वासन देण्यात आले. तसेच, विमानतळावरील कामकाजावर पुनर्विकासाचा परिणाम कमीत कमी ठेवण्याचे ठरले.
मुंबई इंटरनॅशनल एअरपोर्ट लिमिटेडच्या (मियाल) निवेदनानुसार, टी-१ टर्मिनलच्या पुनर्विकासासाठी संयुक्त कार्यगट स्थापन करण्यात आला आहे. हा गट दोन आठवड्यांत कामाचा आराखडा तयार करणार आहे. या कामासाठी विमान कंपन्यांनी सहकार्य करण्याची तयारी दर्शवली आहे.
नवी मुंबई विमानतळावर स्थलांतरास सहकार्य
मुंबईतील हवाई वाहतुकीचा भार कमी करण्यासाठी आगामी उन्हाळी वेळापत्रकापासून विमानांचे उड्डाण आणि वाहतूक अधिक संतुलित करण्यावर चर्चा झाली. ज्या विमान कंपन्यांना आपले कामकाज नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर हलवायचे आहे, त्यांना मियालकडून सहकार्य केले जाणार आहे. या विषयांवर चर्चा करण्यासाठी २८ ऑक्टोबरला पुन्हा बैठक होणार आहे. तोपर्यंत मियाल आणि विमान कंपन्यांचे प्रतिनिधी उड्डाणांच्या वेळा आणि नियोजनाबाबत चर्चा सुरू ठेवणार आहेत.
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