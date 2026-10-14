किनिस्तेत पद्मश्री भिकल्या धिंडा सभामंडपाचे लोकार्पण
स्पार्क फाउंडेशनचा पुढाकार; आदिवासी तारपा वादकाच्या कार्याचा सन्मान
मोखाडा, ता. १४ (बातमीदार) : मोखाडा तालुक्यातील किनिस्ते येथील जिल्हा परिषद केंद्रशाळेत स्पार्क फाउंडेशन आणि ग्रामस्थांच्या सहकार्याने उभारण्यात आलेल्या भव्य सभामंडपाचे लोकार्पण व नामकरण सोहळा उत्साहात पार पडला. या सभामंडपाला आदिवासी तारपा वादक आणि पद्मश्री पुरस्कारप्राप्त भिकल्या लाडक्या धिंडा यांचे नाव देण्यात आले. त्यांच्या हस्ते सभामंडपाचे लोकार्पण करण्यात आले. या उपक्रमातून आदिवासी लोककलेचा गौरव करण्याबरोबरच शाळा आणि ग्रामस्थांसाठी एक उपयुक्त सुविधा उपलब्ध झाली आहे.
कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी पालघर जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनोज रानडे होते. या वेळी बोलताना त्यांनी स्पार्क फाऊंडेशन शाळांच्या गरजा लक्षात घेऊन आवश्यक ठिकाणी इमारती आणि इतर सुविधा उभारण्याचे काम करीत असल्याचे सांगितले. किनिस्ते येथील खुल्या सभामंडपाला पद्मश्री भिकल्या धिंडा यांचे नाव देणे ही आदिवासी समाजासाठी गौरवाची बाब असल्याचेही त्यांनी नमूद केले. पंचायत समितीचे माजी सभापती प्रदीप वाघ यांनीही भिकल्या धिंडा यांच्या कार्याचा गौरव केला. आदिवासी तारपा वादनाची परंपरा जपताना त्यांनी सातत्याने मेहनत घेतली. त्यांच्या कलेतील योगदानाची दखल घेत त्यांना पद्मश्री पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले, असे वाघ यांनी सांगितले. या वेळी स्पार्क फाउडेशनचे संचालक मकरंद दीक्षित यांच्या हस्ते पद्मश्री भिकल्या धिंडा यांचा सत्कार करण्यात आला. कार्यक्रमाला जिल्हा परिषद व पंचायत समितीचे अधिकारी, ग्रामपंचायत पदाधिकारी, सरपंच, शिक्षक, शाळा व्यवस्थापन समितीचे प्रतिनिधी आणि ग्रामस्थ उपस्थित होते.
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