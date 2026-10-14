कारच्या काचा फोडून ७.८० लाखांवर डल्ला

भिवंडी, ता. १४ (वार्ताहर) : तालुक्यातील खारबाव नाका येथे भरदिवसा कारच्या काचा फोडून चोरट्यांनी सात लाख ८० हजार रुपयांची रोकड लंपास केली. लक्ष्मी गोल्ड दुकानासमोर उभ्या असलेल्या कारमधून रोकड असलेली पिशवी घेऊन दोन चोरटे अंजूरफाट्याच्या दिशेने पसार झाले.
तुळशीराम पाटील (रा. वडघर) हे वाहतूक व्यवसाय करतात. व्यवसायातून मिळालेली सात लाख ८० हजार रुपयांची रोकड बँकेत जमा करण्यासाठी ते ग्रँड विटारा कारने निघाले होते. सुरुवातीला ते अंजूरफाटा येथील कोटक महिंद्रा बँकेत गेले. मात्र, तेथे पैसे जमा करण्यासाठी अधिक शुल्क असल्याने त्यांनी खारबाव येथील जी. बी. पारसिक बँकेत जाण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतर त्यांनी खारबाव नाका येथील लक्ष्मी गोल्ड दुकानासमोर कार उभी केली. जवळच असलेल्या ललित हॉटेलमध्ये ते मित्रासोबत बोलत असताना, पाळत ठेवून असलेल्या दोन चोरट्यांनी कारच्या दोन्ही बाजूंच्या पुढील काचा फोडल्या आणि रोकड असलेली पिशवी घेऊन पळ काढला. ही घटना परिसरातील सीसीटीव्ही चित्रणात दिसून आली आहे. याप्रकरणी पाटील यांनी भिवंडी तालुका पोलिस ठाण्यात दोन चोरट्यांविरोधात तक्रार दाखल केली आहे. सीसीटीव्ही चित्रणाच्या आधारे पोलिसांकडून चोरट्यांचा शोध घेतला जात आहे.
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