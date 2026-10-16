प्रसूतिगृहातील आरोग्य सुविधांचा आढावा
शिरोडकर प्रसूतिगृहात नवजात शिशूंसाठी विशेष सुविधा
मुंबई, ता. १६ : मुंबई महापालिकेच्या आरोग्यसेवा अधिक सक्षम करण्याच्या दृष्टीने महापालिका आयुक्त अश्विनी भिडे यांनी दक्षिण विभागातील डॉ. व्ही. एन. शिरोडकर प्रसूतिगृहाला प्रत्यक्ष भेट देऊन तेथील सुविधांचा आढावा घेतला. प्रसूतिगृहात उपचारांसाठी दाखल होणाऱ्या महिला रुग्णांसाठी उपलब्ध औषधसाठा, सौरऊर्जा सुविधांची स्थिती तसेच रुग्णनोंदणी आणि औषधसाठ्याच्या व्यवस्थापनासाठी वापरण्यात येणाऱ्या एचएमआयएस संगणकीय प्रणालीची माहिती त्यांनी संबंधित वैद्यकीय अधिकाऱ्यांकडून घेतली.
प्रसूतीपूर्व तपासण्या, सुरक्षित प्रसूती आणि प्रसूतीनंतर माता व नवजात बालकांना आवश्यक उपचार मिळणे, या बाबी सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर प्रसूतिगृहातील उपलब्ध वैद्यकीय सुविधा, औषधांचा साठा आणि दैनंदिन कामकाजाची पद्धत यांचा आढावा घेण्यात आला.
नवजात शिशूंच्या उपचारांसाठी विशेष सुविधा-
या प्रसूतिगृहात लवकरच नवजात शिशू अतिदक्षता विभागाची सेवा उपलब्ध होणार असल्याची माहिती देण्यात आली. जन्मानंतर काही नवजात बालकांना विशेष निरीक्षण आणि अतिदक्ष उपचारांची आवश्यकता असते. अशा वेळी स्थानिक पातळीवर आवश्यक सुविधा उपलब्ध झाल्यास बालकांना वेळेत उपचार देणे आणि गरजेनुसार पुढील उपचारांसाठी संदर्भित करणे सुलभ होऊ शकते. मात्र, या विभागाचे प्रत्यक्ष कामकाज सुरू होण्याची तारीख, खाटांची संख्या, आवश्यक तज्ज्ञ डॉक्टरांची उपलब्धता आणि इतर तपशील याबाबत अधिकृत माहिती मिळणे आवश्यक आहे.
औषधसाठा आणि संगणकीय नोंदींवर लक्ष-
प्रसूतिगृहात विविध उपचारांसाठी दाखल होणाऱ्या महिला रुग्णांना आवश्यक औषधे उपलब्ध आहेत का, याची माहिती आयुक्तांनी घेतली. तसेच सौरऊर्जा सुविधांचा आढावा घेण्यात आला. रुग्णांची नोंदणी, त्यांच्यावर करण्यात येणारे उपचार आणि औषधसाठ्याची माहिती व्यवस्थापित करण्यासाठी वापरण्यात येणाऱ्या एचएमआयएस प्रणालीच्या कार्यपद्धतीचीही माहिती संबंधित वैद्यकीय अधिकाऱ्यांकडून घेण्यात आली. रुग्णालय व्यवस्थापनात अचूक नोंदी, औषधसाठ्याचे योग्य नियोजन आणि माहितीची वेळेत उपलब्धता यांना महत्त्व असते. त्यामुळे संगणकीय प्रणालीचा प्रभावी वापर आणि प्रत्यक्ष रुग्णसेवेतील समन्वय या बाबी महत्त्वाच्या ठरतात.
वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची उपस्थिती-
या पाहणीवेळी उपआयुक्त प्रशांत गायकवाड, परिमंडळ ३ चे उपआयुक्त विश्वास मोटे, घनकचरा व्यवस्थापन विभागाचे उपआयुक्त किरण दिघावकर, तसेच के दक्षिण विभागाच्या सहाय्यक आयुक्त वनिता कोकाटे यांच्यासह प्रसूतिगृहातील वैद्यकीय अधिकारी आणि कर्मचारी उपस्थित होते. मुंबई महापालिकेच्या प्रसूतिगृहांमध्ये माता आणि नवजात बालकांना सुरक्षित, सुलभ आणि वेळेत आरोग्यसेवा उपलब्ध होणे आवश्यक आहे. या पार्श्वभूमीवर औषधसाठा, आरोग्यविषयक पायाभूत सुविधा आणि रुग्णालयीन व्यवस्थापनाचा आढावा महत्त्वाचा मानला जात आहे.
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