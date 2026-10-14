शहापुरातील नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना भरपाई द्या

शहापूर, ता. १४ (वार्ताहर) : ऐन हंगामात पावसाने दडी मारल्याने शहापूर तालुक्यातील खरीप पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. भात, नाचणी, वरई, तूर आणि वालाची पिके हातची गेल्याने शेतकरी आर्थिक संकटात सापडले आहेत. या नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना तातडीने भरपाई द्यावी आणि शहापूर तालुका दुष्काळग्रस्त घोषित करावा, या मागणीसाठी किन्हवली पंचक्रोशीतील ६५ गावांतील शेतकऱ्यांनी बुधवारी (ता. १४) आमदार दौलत दरोडा आणि तहसीलदार परमेश्वर कासुळे यांना निवेदन दिले.
शहापूर हा आदिवासीबहुल तालुका असून येथील बहुतांश शेतकरी शेतीवर अवलंबून आहेत. खरीप हंगामात भात, नागली, वरई, भाजीपाला, रताळी, तूर आणि वाल यांसारख्या पिकांची लागवड केली जाते. मात्र, यंदा जुलैमध्ये उशिरा सुरू झालेल्या पावसाने सप्टेंबरमध्ये मोठा खंड दिला. त्यामुळे किन्हवली परिसरातील पिकांची वाढ खुंटली असून हाताशी आलेली भात, नागली आणि वरईची पिके करपून गेली आहेत. अनेक शेतांमध्ये पिकांऐवजी तण शिल्लक राहिल्याचे शेतकऱ्यांनी निवेदनात म्हटले आहे.
हे निवेदन पंचायत समितीचे माजी गटनेते सुभाष हरड, कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे संचालक अशोक सपाट, हरेश पस्टे, आत्माराम देसले, अनिल हरड, सरपंच जयवंत वाघ, उपसरपंच भगवान धानके आणि शंकर वेखंडे यांनी शेतकऱ्यांच्या वतीने दिले. पावसाअभावी पिकांचे नुकसान झाल्याने शेतकऱ्यांसमोर आर्थिक संकट उभे राहिले आहे. त्याचबरोबर जनावरांच्या चाऱ्याची समस्याही गंभीर होण्याची भीती व्यक्त होत आहे. त्यामुळे सरकारने तातडीने मदत करून शेतकऱ्यांना दिलासा द्यावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
दुष्काळ जाहीर करण्याची मागणी
शहापूर तालुक्यातील दुष्काळसदृश परिस्थिती लक्षात घेऊन तालुका दुष्काळग्रस्त घोषित करावा, नुकसान झालेल्या पिकांची तातडीने पाहणी करून पंचनामे करावेत आणि बाधित शेतकऱ्यांना भरपाई द्यावी, अशा प्रमुख मागण्या निवेदनाद्वारे करण्यात आल्या आहेत.
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