ठाणे रिंग मेट्रोवर संवाद

सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. १४ : शहराच्या वाहतूक व्यवस्थेला नवी दिशा देण्याची अपेक्षा असलेल्या ठाणे रिंग मेट्रो प्रकल्पाबाबत नागरिकांच्या मनात असलेल्या प्रश्नांना आता थेट उत्तरे मिळणार आहेत. या प्रकल्पाची आवश्यकता, मार्गाची आखणी आणि शहराच्या वाहतुकीवर होणारे संभाव्य परिणाम यांचा उलगडा करण्यासाठी रोटरी क्लब ऑफ ठाणे यांच्या वतीने महामेट्रोचे व्यवस्थापकीय संचालक श्रावण हर्डीकर यांच्या विशेष मुलाखतीचे आयोजन करण्यात आले आहे. गडकरी रंगायतन येथे उद्या (ता. १५) सायंकाळी सात वाजता हा कार्यक्रम होणार असून, ज्येष्ठ पत्रकार डॉ. उदय निरगुडकर हे त्यांच्याशी संवाद साधणार आहेत.
ठाणे शहराच्या अंतर्गत वाहतुकीतील कोंडी कमी करण्याच्या उद्देशाने सुमारे २९ किमीच्या रिंग मेट्रो प्रकल्पाचे काम सुरू आहे. मात्र, या प्रकल्पाचा शहराला नेमका किती फायदा होणार, मेट्रोचा मार्ग कोणत्या भागांना जोडणार, प्रवासाचा वेळ किती कमी होणार आणि प्रकल्पाचा शहराच्या भविष्यातील विकासावर काय परिणाम होईल, असे अनेक प्रश्न नागरिकांकडून उपस्थित होत आहेत. या कार्यक्रमासाठी सर्व नागरिकांना विनामूल्य प्रवेश देण्यात येणार आहे. प्रथम येणाऱ्यास प्राधान्य या तत्त्वावर प्रवेश मिळणार आहेत. रिंग मेट्रोविषयी महामेट्रोच्या व्यवस्थापकीय संचालकांना प्रश्न विचारू इच्छिणाऱ्या नागरिकांनी कार्यक्रमापूर्वी गडकरी रंगायतन येथे आयोजकांकडे आपले प्रश्न सादर करावेत, असे आवाहन रोटरी क्लब ऑफ ठाणे यांनी केले आहे. त्यातील निवडक प्रश्नांचा समावेश निरगुडकर यांच्या प्रश्नावलीत करण्यात येणार आहे.
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