१०० शाळांना ‘किशोर’ मासिक मोफत
वाचनसंस्कृती रुजविण्यासाठी उपक्रम
पालघर, ता. १६ (बातमीदार) : वाचन प्रेरणा दिनानिमित्त पालघर जिल्ह्यातील मराठी माध्यमाच्या १०० माध्यमिक शाळांना वर्षभरासाठी ‘किशोर’ मासिक विनामूल्य उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. मराठी अभ्यास केंद्राच्या पुढाकाराने आणि इंग्लंडमधील ‘कलासंस्कृती’ समूहाच्या आर्थिक सहकार्याने हा उपक्रम राबविण्यात येत आहे. यासाठी इच्छुक शाळांनी नोंदणी करावी, असे आवाहन करण्यात आले आहे. भारतरत्न डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम यांच्या जयंतीनिमित्त १५ ऑक्टोबर हा दिवस वाचन प्रेरणा दिन म्हणून साजरा केला जातो. विद्यार्थ्यांमध्ये वाचनाची आवड निर्माण करणे, मराठी भाषेचे संवर्धन करणे आणि वाचनसंस्कृती रुजविणे, हा या उपक्रमाचा उद्देश आहे.
बालभारतीच्या वतीने प्रकाशित होणाऱ्या ‘किशोर’ मासिकाला १९७१ पासूनची परंपरा आहे. विद्यार्थ्यांचे भावविश्व समृद्ध व्हावे आणि त्यांना अवांतर वाचनाची गोडी लागावी, यासाठी हे मासिक वर्षभर विनामूल्य उपलब्ध करून दिले जाणार आहे. मागील वर्षी राज्यातील १३६ मराठी शाळांना या उपक्रमांतर्गत मासिक देण्यात आले होते.
मराठी अभ्यास केंद्राचे सदस्य तथा जिल्हा समन्वयक सुशील शेजुळे यांनी ही माहिती दिली. नोंदणी केलेल्या शाळांना पुढील महिन्यापासून मासिक उपलब्ध होणार आहे. अधिक माहितीसाठी सुशील शेजुळे (९६०४५२३६६६) यांच्याशी संपर्क साधावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
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