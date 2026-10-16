मेंदूच्या रक्तवाहिनीजवळ अडकलेली गोळी दुर्बिणीतून काढली
जे.जे. रुग्णालयातील डॉक्टरांचे प्रयत्न
मुंबई, ता.१५ : कवटीच्या तळाशी मेंदूला रक्तपुरवठा करणाऱ्या महत्त्वाच्या रक्तवाहिनीजवळ अडकलेली सुमारे एक सेंटीमीटरची गोळी जे.जे. रुग्णालयातील डॉक्टरांनी शस्त्रक्रियेद्वारे यशस्वीपणे काढली. अतिशय अरुंद आणि संवेदनशील भागात गोळी अडकलेली असल्याने ती बाहेर काढताना रक्तवाहिनीला इजा होण्याचा धोका होता. न्यूरोसर्जरी आणि कान-नाक-घसा विभागाच्या डॉक्टरांनी आधुनिक प्रतिमानिर्देशन तंत्रज्ञान, ‘सी-आर्म’ आणि दुर्बिणीद्वारे ही शस्त्रक्रिया केली.
कवटीच्या तळाचा भाग हा मेंदूच्या महत्त्वाच्या रक्तवाहिन्या आणि नसांच्या जवळ असल्याने या भागातील शस्त्रक्रिया अत्यंत आव्हानात्मक मानली जाते. या रुग्णाच्या कवटीच्या तळाशी अडकलेली गोळी अंतर्गत कॅरोटिड रक्तवाहिनीच्या अगदी जवळ होती. गोळी आकाराने लहान असल्याने तिचे अचूक स्थान निश्चित करणे आणि सुरक्षितपणे काढणे हे डॉक्टरांसमोरचे मोठे आव्हान होते.
तंत्रज्ञानाच्या मदतीने अचूक स्थान निश्चित-
गोळीचे स्थान निश्चित करण्यासाठी प्रतिमानिर्देशन तंत्रज्ञान आणि ‘सी-आर्म’चा वापर करण्यात आला. त्यानंतर दुर्बिणीद्वारे शस्त्रक्रिया करून गोळी बाहेर काढण्यात आली. कान-नाक-घसा आणि न्यूरोसर्जरी विभागाच्या डॉक्टरांनी संयुक्तपणे ही प्रक्रिया केली.न्यूरोसर्जरी विभागाचे प्रमुख डॉ. वर्णव वेल्हो आणि कान-नाक-घसा विभागाचे प्रमुख डॉ. श्रीनिवास चव्हाण यांच्या मार्गदर्शनाखाली ही शस्त्रक्रिया करण्यात आली. न्यूरोसर्जरी विभागाचे डॉ. हृषीकेश आणि कान-नाक-घसा विभागाचे सहायक प्राध्यापक डॉ. नवीन सिंह यांनीही उपचारात सहभाग घेतला. भूलतज्ज्ञ डॉ. अनंथन कृष्णन आणि डॉ. अरुणांधी यांनी भूल व शस्त्रक्रियेदरम्यान आवश्यक वैद्यकीय मदत दिली. कवटीच्या तळाशी असलेल्या गुंतागुंतीच्या भागातील शस्त्रक्रियेसाठी विविध विभागांतील डॉक्टरांमध्ये समन्वय आवश्यक असतो. या प्रकरणातही कान-नाक-घसा आणि न्यूरोसर्जरी विभागाच्या संयुक्त प्रयत्नातून उपचार करण्यात आले.
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