अनधिकृत बांधकामांवर थेट कारवाई करा

सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. १५ : अनधिकृत बांधकामे, वाहतुकीला अडथळा ठरणारे स्टॉल आणि बेकायदा फेरीवाल्यांच्या समस्यांवर ठाणे महापालिकेने केवळ नोटिसा बजावण्यापलीकडे जाऊन प्रत्यक्ष कारवाई करावी, अशी मागणी आमदार संजय केळकर यांनी केली. महापालिका आयुक्त सौरभ राव यांची भेट घेऊन त्यांनी शहरातील विविध समस्यांचा पाढा वाचला. प्रशासनाच्या कारवाईतील विलंबामुळे नागरिकांच्या सुरक्षेचा प्रश्न निर्माण होत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला.
शहरातील विविध प्रभाग समित्यांच्या हद्दीत रस्ते आणि पदपथांवर स्टॉल उभारले जात आहेत. या स्टॉलवर गॅस सिलिंडरचा वापर करून खाद्यपदार्थांची विक्री होत असल्याने दुर्घटनेचा धोका वाढत आहे. अनधिकृत बांधकामे आणि अतिक्रमणांबाबत नागरिकांच्या तक्रारी आल्यानंतर महापालिकेकडून नोटिसा बजावल्या जातात; मात्र प्रत्यक्ष कारवाई होत नसल्याचे केळकर यांनी निदर्शनास आणले. कारवाईअभावी संबंधितांना अभय मिळत असल्याचा आरोप करत त्यांनी अनधिकृत बांधकामांची छायाचित्रेही आयुक्तांना सादर केली. पालिका प्रशासनाकडे वारंवार तक्रारी करूनही प्रश्न सुटत नसल्याने नागरिकांना लोकप्रतिनिधींकडे धाव घ्यावी लागते. त्यानंतर पत्रव्यवहार आणि नोटिसांची प्रक्रिया होते; मात्र अतिक्रमणे कायम राहतात, अशी टीका केळकर यांनी केली. शहराचे विद्रूपीकरण करणाऱ्या अनधिकृत बांधकामांना पाठीशी घालणाऱ्यांची गय केली जाणार नाही, असा इशारा त्यांनी दिला.
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