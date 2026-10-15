पाण्याच्या नियोजनातून सुधाकर सोनवणे यांची वेगळी छाप!

रबाळेत ५० लाख लिटर पाणीबचत
सोनवणेंचे जल नियोजन चर्चेत
वाशी, ता. १५ (बातमीदार) : दुष्काळाची तीव्रता वाढल्यानंतर उपाययोजना करण्यापेक्षा पाणीटंचाईची चाहूल लागताच पाणीबचतीचे नियोजन करणे महत्त्वाचे असते. रबाळे येथील नगरसेवक तथा माजी महापौर सुधाकर सोनवणे यांनी आपल्या कृतीतून हे दाखवून दिले आहे. संभाव्य पाणीटंचाईचे गांभीर्य ओळखून त्यांनी जून महिन्यापासूनच आपल्या प्रभागात दिवसातून एकदाच पाणीपुरवठा करण्याचा निर्णय घेतला. या नियोजनामुळे दररोज सुमारे ५० लाख लिटर पाण्याची बचत होत असल्याचे सांगण्यात येत आहे.
रबाळे एमआयडीसी झोपडपट्टी परिसरातील सुमारे १० ते १२ हजार झोपड्यांना सकाळी आणि संध्याकाळी पाणीपुरवठा करण्यासाठी दररोज जवळपास एक कोटी लिटर पाण्याची आवश्यकता होती, मात्र भविष्यातील पाणीटंचाई लक्षात घेऊन सोनवणे यांनी चार महिन्यांपूर्वीच पाणीपुरवठ्याच्या वेळेत बदल करून बचतीचा मार्ग स्वीकारला. दिवसातून दोन वेळा होणारा पाणीपुरवठा एकाच वेळेत केल्याने पाण्याचा वापर नियंत्रित करण्यास मदत होत असल्याचे सांगण्यात येते.
राज्य सरकारकडून पाणीकपातीचे निर्देश दिले जात असताना, आपल्या प्रभागात आधीपासूनच पाणीबचतीची अंमलबजावणी सुरू केल्याने सोनवणे यांच्या नियोजनाची चर्चा होत आहे. पाण्याचा अपव्यय टाळणे आणि उपलब्ध जलसाठ्याचा काटकसरीने वापर करणे, हा या उपक्रमामागील मुख्य उद्देश आहे.
पाणी ही केवळ वर्तमानातील गरज नसून भविष्यातील पिढ्यांसाठी जपून ठेवण्याची संपत्ती आहे. त्यामुळे लोकप्रतिनिधींनी संभाव्य संकटाचा वेळीच अंदाज घेऊन उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. केवळ घोषणा न करता प्रत्यक्ष कृतीतून पाणीबचतीचा संदेश देणाऱ्या या उपक्रमाचे कौतुक होत असून, इतर भागांतही अशा नियोजनाची अंमलबजावणी करण्याची गरज व्यक्त होत आहे.
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