स्थायी समितीत वाढीव भत्त्याचा प्रस्ताव मंजूर
पेढे वाटून मनसेचा जल्लोष
सकाळ वृत्तसेवा
नवी मुंबई, ता. १५ ः पालिकेच्या महासभेने मंजूर केलेल्या ठरावानुसार सेवा-आधारित कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना दरमहा ७,५०० रुपये ‘नागरी सेवा संचालन विशेष भत्ता’ देण्याचा प्रस्ताव अखेर बुधवारी (ता. १५) झालेल्या स्थायी समितीच्या बैठकीत मंजूर करण्यात आला आहे. महाराष्ट्र नवनिर्माण महापालिका कामगार कर्मचारी सेना आणि मनसेच्या वतीने केलेल्या आक्रमक आंदोलन केले होते. मनसेच्या या यशस्वी लढ्यानंतर पालिका मुख्यालयासमोर पेढे वाटून व फटाके फोडून जल्लोष साजरा करण्यात आला.
पालिकेच्या महासभेने कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना विशेष भत्ता देण्याचा निर्णय घेतला होता, मात्र ठराव मंजूर होऊन बराच कालावधी उलटूनही त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी होत नसल्याने कर्मचाऱ्यांमध्ये तीव्र असंतोष पसरला होता. या पार्श्वभूमीवर मनसे नेते संदीप देशपांडे, नवी मुंबई मनसे शहराध्यक्ष गजानन काळे तसेच कामगार नेते अप्पासाहेब कोठुळे व राजेश उज्जैनकर यांच्या नेतृत्वात शेकडो कर्मचाऱ्यांनी पालिका मुख्यालयावर धडक देत ‘टोप्या घाला’ आंदोलन केले होते. या आंदोलनादरम्यान महापालिका आयुक्त डॉ. कैलास शिंदे यांनी दिलेल्या आश्वासनानुसार प्रशासनाने स्थायी समितीत हा प्रस्ताव मांडून त्याला मंजुरी मिळवून दिली.
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