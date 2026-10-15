युनूस शेख यांनी शिंदे सेनेतील प्रवेशाची चर्चा फेटाळली

शिंदे सेनेतील प्रवेशाची चर्चा युनूस शेख यांनी फेटाळली
ठाणे, ता. १५ : एमआयएमच्या नगरसेविका सहर शेख यांचे वडील युनूस शेख यांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेत प्रवेश केल्याची चर्चा सुरू झाली आहे; मात्र, आपण कोणत्याही पक्षात प्रवेश केला नसून एमआयएममध्येच असल्याचे युनूस शेख यांनी स्पष्ट केले आहे.
ठाणे महापालिका निवडणुकीत मुंब्रा येथील प्रभाग क्रमांक ३० मधून सहर शेख या एमआयएमच्या तिकिटावर निवडून आल्या. विजयानंतर केलेल्या भाषणात त्यांनी, ‘कैसा हराया, अभी हमलोगों को मुंब्रा को पूरा हरा कर देना है,’ असे वक्तव्य करत राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे आमदार जितेंद्र आव्हाड यांना लक्ष्य केले होते. त्यांच्या या वक्तव्याचे राजकीय पडसाद उमटले होते. या पार्श्वभूमीवर युनूस शेख यांना कळवा-मुंब्रा केबल सेनेचे अध्यक्षपद देण्यात आल्याने त्यांच्या राजकीय भूमिकेबाबत चर्चा सुरू झाली. नियुक्तीपत्रात एकनाथ शिंदे यांच्या आदेशाचा उल्लेख असल्याने शिंदे यांच्या शिवसेनेत प्रवेश केल्याच्या चर्चेला अधिक बळ मिळाले; मात्र, युनूस शेख यांनी पक्षप्रवेशाची शक्यता फेटाळून लावली.
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‘मी एमआयएममध्येच’
“मी गेल्या ४० वर्षांपासून केबल व्यवसायात आहे. दिवंगत शिवसेना नेते आनंद दिघे यांनी स्थापन केलेल्या अखिल भारतीय केबल सेनेचा मी सदस्य आहे. संघटनेने कळवा-मुंब्रा विभागाची जबाबदारी माझ्यावर सोपवली आहे. या माध्यमातून परिसरातील केबल आणि इंटरनेट व्यवसायाशी संबंधित कामे पाहणार आहे. माझा शिंदे यांच्या शिवसेनेत प्रवेश झालेला नाही. मी एमआयएममध्येच आहे,” असे त्यांनी स्पष्ट केले.
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