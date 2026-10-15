वसई-विरारमध्ये सात बोगस डॉक्टरांवर गुन्हे
नालासोपारा, ता. १५ (बातमीदार) : वसई-विरार शहरात बोगस डॉक्टरांविरोधात महापालिकेच्या आरोग्य विभागाने कारवाई सुरू केली आहे. पाच भरारी पथकांनी छापे टाकून सात बोगस डॉक्टरांविरोधात गुन्हे दाखल केले असून, त्यांचे दवाखाने सील केले आहेत. याबाबतची माहिती गुरुवारी (ता. १५) आरोग्य सभापती नीलेश देशमुख यांनी दिली.
सुकांत नायक, राकेश ब्रह्मादिन ऊर्फ वेदजी उपाध्याय, अनिल यादव, दीनानाथ यादव आणि प्रदीपकुमार पटेल या पाच जणांविरोधात तुळिंज पोलिस ठाण्यात, तर ब्रिजकिशोर रामलखन सिंग आणि अमन ब्रिजकिशोर सिंग या दोघांविरोधात वालीव पोलिस ठाण्यात गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत.
नालासोपारा येथे चुकीचे इंजेक्शन दिल्यामुळे आठ वर्षांच्या मुलीचा मृत्यू झाला होता. संबंधित डॉक्टर बोगस असल्याची माहिती समोर आल्यानंतर अशा घटना रोखण्यासाठी महापालिकेने पाच भरारी पथके स्थापन करून तपासणी सुरू केली. या पथकांनी नालासोपारा पूर्व परिसरात पाच, तर वसई पूर्व परिसरात दोन ठिकाणी छापे टाकले. संबंधित डॉक्टरांनी कथितरीत्या बोगस कागदपत्रांच्या आधारे दवाखाने सुरू केल्याचे तपासात समोर आले.
वसई आणि नालासोपारा पूर्व परिसरातील चाळी तसेच गरीब वस्त्यांमध्ये नागरिकांच्या अज्ञानाचा फायदा घेऊन बोगस डॉक्टरांकडून उपचार केले जात असल्याचे प्रशासनाच्या निदर्शनास आले आहे. अशा डॉक्टरांवर महापालिकेची नजर असून, नागरिकांनी उपचार घेण्यापूर्वी डॉक्टरांच्या पात्रतेची खातरजमा करावी किंवा महापालिकेच्या अधिकृत रुग्णालयांत उपचार घ्यावेत, असे आवाहन आरोग्य सभापती नीलेश देशमुख यांनी केले.
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