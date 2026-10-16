सुशोभीकरणाच्या नावाखाली ज्येष्ठांच्या विरंगुळ्याला टाळे;

ज्येष्ठांच्या उद्यानाला टाळे
सुशोभीकरणाच्या नावाखाली विरंगुळ्यावर गदा; समाजसेवकाचे अनोखे आंदोलन
उल्हासनगर, ता. १६ (वार्ताहर) : गेल्या तीन दशकांपासून ज्येष्ठ नागरिकांच्या गप्पा, भेटीगाठी आणि विरंगुळ्याचे हक्काचे ठिकाण असलेल्या उद्यानालाच सुशोभीकरणाच्या नावाखाली टाळे ठोकण्यात आल्याने उल्हासनगरात संताप व्यक्त होत आहे. महापालिकेच्या या निर्णयाविरोधात समाजसेवक राधाकृष्ण साठे यांनी तोंडाला काळे फासून आणि अंगावर माती ओतून अनोखे आंदोलन केले. विकासकामांना विरोध नसून, सुशोभीकरणाच्या काळातही ज्येष्ठ नागरिकांसाठी पर्यायी बैठक व्यवस्था उपलब्ध करून द्यावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
उल्हासनगर कॅम्प क्रमांक चारमधील नेताजी चौक येथील स्वामी शांती प्रकाश उद्यान अर्थात प्रभात गार्डन हे परिसरातील ज्येष्ठ नागरिकांच्या भेटीगाठींचे महत्त्वाचे ठिकाण आहे. उद्यानातील मोठ्या छत्रीखाली गेल्या ३० वर्षांपासून ज्येष्ठ नागरिक नियमितपणे एकत्र येतात. गप्पा मारणे, सुखदुःखांची देवाणघेवाण करणे आणि एकमेकांच्या सहवासात वेळ घालवणे, हा त्यांच्या दैनंदिन जीवनाचा भाग बनला आहे. मात्र, उद्यान सुशोभीकरणासाठी बंद करण्यात आल्याने त्यांच्या या दिनक्रमात व्यत्यय आला आहे.
महापालिकेने ८ ऑक्टोबर ते ८ नोव्हेंबर या कालावधीत उद्यानात प्रवेशबंदी लागू केली आहे. यासंदर्भातील सूचना प्रवेशद्वारावर लावण्यात आली आहे. काम सुरू असताना ज्येष्ठ नागरिकांना बसण्यासाठी सुरक्षित आणि पर्यायी जागा उपलब्ध करून देण्याची गरज होती, असे साठे यांनी म्हटले आहे. विकासाच्या नावाखाली ज्येष्ठांच्या विरंगुळ्याची सोय हिरावून घेणे योग्य नसल्याची भूमिका त्यांनी मांडली.
विकासकामांवरही प्रश्नचिन्ह
उद्यानाच्या विकासकामांवरही साठे यांनी आरोप केला आहे. या आरोपांची मात्र अधिकृत पुष्टी झालेली नाही. त्यामुळे संबंधित कामांची चौकशी करून वस्तुस्थिती स्पष्ट करावी, अशी मागणी आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर पुढे आली आहे.
अधिकाऱ्यांकडून कार्यवाहीचे आश्वासन
आंदोलनाची माहिती मिळताच महापालिकेचे सहाय्यक आयुक्त तथा प्रभाग समिती क्रमांक चारचे अधिकारी मनीष हिवरे घटनास्थळी दाखल झाले. त्यांनी आंदोलनकर्त्यांच्या मागण्या ऐकून घेत संबंधित विभागांना माहिती देऊन आवश्यक कार्यवाही करण्याचे आश्वासन दिले. उद्यानाचे सुशोभीकरण पूर्ण होईपर्यंत ज्येष्ठ नागरिकांच्या विरंगुळ्याची पर्यायी व्यवस्था केली जाणार का तसेच त्यांच्या मागण्यांवर महापालिका कोणता निर्णय घेणार, याकडे आता परिसरातील नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.
भेटीगाठींची जागा हिरावला
प्रभात गार्डनमधील मोठ्या छत्रीखाली ज्येष्ठ नागरिक गेल्या तीन दशकांपासून नियमितपणे एकत्र येतात. उद्यान बंद झाल्याने त्यांच्या हक्काच्या भेटीगाठींच्या जागेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
८ ऑक्टोबर ते ८ नोव्हेंबर प्रवेशबंदी
सुशोभीकरणाच्या कामासाठी महापालिकेने उद्यानात महिनाभर प्रवेशबंदी लागू केली आहे. या काळात ज्येष्ठांसाठी पर्यायी बैठक व्यवस्था उपलब्ध करून देण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
आंदोलनानंतर प्रशासनाची भूमिका
सहाय्यक आयुक्त मनीष हिवरे यांनी आंदोलनकर्त्यांच्या मागण्या ऐकून संबंधित विभागांना कळवून आवश्यक कार्यवाही करण्याचे आश्वासन दिले.
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