थ्रीडी तंत्रज्ञानाने जबड्याची पुनर्रचना
४९ वर्षीय रुग्णावर जटिल शस्त्रक्रिया
सकाळ वृत्तसेवा मुंबई, ता. १९ : कर्करोगावरील उपचार यशस्वी झाल्यानंतरही चेहऱ्याची बिघडलेली रचना आणि दैनंदिन कार्यांतील अडचणी अनेक रुग्णांसाठी मोठे आव्हान ठरतात. मात्र, आधुनिक वैद्यकीय तंत्रज्ञानामुळे अशा रुग्णांना दिलासा मिळण्याचा मार्ग खुला झाला आहे. इंदूर येथील ४९ वर्षीय रुग्णाच्या जबड्याची आणि चेहऱ्याची पुनर्रचना थ्रीडी तंत्रज्ञान, विशेष टायटॅनियम इम्प्लांट आणि मायक्रोसर्जरीच्या साहाय्याने करण्यात आली. कर्करोगाच्या उपचारांनंतर उद्भवलेल्या गंभीर समस्यांवर मात करण्यासाठी ही जटिल शस्त्रक्रिया करण्यात आली.
इंदूर येथील अभियंता विशाल जोशी यांना मार्च २०२४ मध्ये गालाच्या आतील बाजूस तिसऱ्या टप्प्यातील कर्करोगाचे निदान झाले होते. त्यानंतर त्यांच्यावर मोठी शस्त्रक्रिया करण्यात आली आणि पुढील उपचारांचा भाग म्हणून रेडिओथेरपी देण्यात आली. या उपचारांनंतर त्यांच्या तोंडात आणि नाकात असामान्य छिद्र निर्माण झाले. परिणामी, अन्न आणि द्रवपदार्थ नाकातून बाहेर येणे, तसेच खाणे, बोलणे आणि गिळणे यांसारख्या मूलभूत क्रियांमध्ये त्यांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत होता. जबडा आणि चेहऱ्याच्या रचनेतही लक्षणीय बदल झाला होता.
उपचारांनंतर करण्यात आलेल्या पीईटी-सीटी तपासणीत कर्करोग पुन्हा झाल्याचे किंवा शरीराच्या अन्य भागांत पसरल्याचे आढळले नाही. त्यामुळे पुढील उपचारांमध्ये चेहऱ्याची रचना पूर्ववत करण्यासोबतच तोंडाच्या कार्यक्षमतेत सुधारणा करण्यावर भर देण्यात आला. थ्रीडी तंत्रज्ञानाच्या मदतीने जबड्याच्या पुनर्रचनेचे नियोजन करण्यात आले. विशेष टायटॅनियम इम्प्लांट आणि मायक्रोसर्जरीचा वापर करून चेहऱ्याची रचना सुधारण्याच्या दृष्टीने शस्त्रक्रिया करण्यात आली.कर्करोगावरील उपचारांनंतर रुग्णाचे आयुष्य पुन्हा सामान्य करण्यासाठी केवळ कर्करोगावर नियंत्रण मिळवणे पुरेसे नसते, तर चेहऱ्याची रचना आणि दैनंदिन कार्यक्षमता सुधारणेही महत्त्वाचे ठरते. आधुनिक पुनर्रचनात्मक शस्त्रक्रिया आणि त्रिमितीय तंत्रज्ञानामुळे अशा गुंतागुंतीच्या वैद्यकीय आव्हानांवर उपचार करण्याच्या नव्या शक्यता निर्माण झाल्या आहेत.
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