मोबाईलचा वापर मर्यादित ठेवा!
ठाण्यात ‘मुख्यमंत्री आरोग्य संवाद’ उपक्रमाचा सुरू
ठाणे, ता. १६ (बातमीदार) : मोबाईलचा अतिवापर, अभ्यासाचा ताण आणि बदलती जीवनशैली यांमुळे तरुणांच्या शारीरिक व मानसिक आरोग्यापुढे नवी आव्हाने निर्माण होत आहेत. या पार्श्वभूमीवर विद्यार्थ्यांमध्ये आरोग्यविषयक जागरूकता निर्माण करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाच्या ‘मुख्यमंत्री आरोग्य संवाद’ उपक्रमाचा ठाण्यात प्रारंभ करण्यात आला. विद्या प्रसारक मंडळाच्या बी. एन. बांदोडकर महाविद्यालयात आयोजित या कार्यक्रमात ६०० हून अधिक विद्यार्थ्यांशी संवाद साधण्यात आला. नियमित व्यायाम, ध्यानधारणा, सकस आहार, पुरेशी झोप आणि मोबाईलच्या वापरावर नियंत्रण ठेवण्याचे महत्त्व तज्ज्ञांनी अधोरेखित केले.
विद्यार्थ्यांनी स्वतःच्या आरोग्याची काळजी घेण्याबरोबरच समाजातही आरोग्यविषयक जनजागृती करावी. त्यांनी ‘आरोग्यदूत’ म्हणून पुढे येऊन निरोगी समाजनिर्मितीसाठी योगदान द्यावे, असे आवाहन डॉ. राहुल कुलकर्णी यांनी केले. आरोग्यदायी सवयी, मानसिक स्वास्थ्य आणि सामाजिक जबाबदारी यांचे महत्त्व अधोरेखित करणारा संदेश या उपक्रमातून देण्यात आला.
महाराष्ट्र शासनाच्या महाकेअर संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. अजय चंदनवाले यांच्या हस्ते कार्यक्रमाचे उद्घाटन झाले. मुख्यमंत्री आरोग्य सहाय्यता कक्षाचे प्रमुख रामेश्वर नाईक यांच्या मार्गदर्शनाखाली हा उपक्रम राबविण्यात आला. या वेळी मानसोपचारतज्ज्ञ डॉ. शैलेश उमाटे, मुख्यमंत्री सहाय्यता कक्षाचे ठाणे समन्वयक डॉ. राहुल कुलकर्णी, ज्येष्ठ संपादक मिलिंद बल्लाळ, डॉ. राजलक्ष्मी वालावलकर, महाविद्यालयाच्या मुख्याध्यापिका डॉ. वृंदा मंजरामकर आदींची उपस्थित होती.
मानसिक आरोग्य जपण्याची गरज
मानसिक आरोग्याच्या समस्यांकडे गांभीर्याने पाहण्याची गरज मानसोपचारतज्ज्ञ डॉ. शैलेश उमाटे यांनी व्यक्त केली. देशातील सुमारे सात कोटी नागरिक मानसिक आरोग्याच्या समस्यांना सामोरे जात असल्याची माहिती त्यांनी दिली. मोबाईलचा वाढता वापर आणि जाहिरातींमधून तंबाखू व मद्यसेवनाचे होणारे चित्रण तरुणांवर प्रभाव टाकू शकते, असे त्यांनी सांगितले. त्यामुळे विद्यार्थ्यांनी व्यसनांपासून दूर राहून आरोग्यदायी जीवनशैली स्वीकारावी, असे आवाहन त्यांनी केले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.