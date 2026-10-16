पूर्णेकर हत्याकांडातील शस्त्रांचे गूढ कायम; दोन आरोपींकडून तपासात असहकार्यच ?

दोन आरोपींकडून तपासात असहकार्य?
पूर्णेकर हत्याकांडातील शस्त्रांचे गूढ कायम
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. १६ : शिवसेना (ठाकरे गट) पक्षाचे विभागप्रमुख प्रदीप उर्फ बाळू पूर्णेकर हत्या प्रकरणात आतापर्यंत पाच आरोपींना अटक करण्यात आली आहे. त्यातील संतोष कनोजिया उर्फ टल्ली आणि अमित सिंग उर्फ पपलू या दोघांची पोलिसांकडून चौकशी सुरू आहे. दुसरे पिस्तूल आणि तीन धारदार शस्त्रे अद्याप पोलिसांच्या हाती लागलेली नसल्याने हत्याकांडातील शस्त्रांचे गूढ कायम आहे.
हत्येसाठी वापरण्यात आलेली शस्त्रे आणि त्यांची विल्हेवाट याबाबत पोलिसांकडून आरोपींची चौकशी केली जात आहे. या प्रकरणात आतापर्यंत एक पिस्तूल आणि मोबाईल जप्त करण्यात आला आहे, मात्र दुसरे पिस्तूल आणि धारदार शस्त्रांबाबत आरोपींकडून अपेक्षित माहिती मिळत नसल्याने तपासात अडचणी येत असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. त्यामुळे उर्वरित शस्त्रे हस्तगत करणे तपास पथकासमोर मोठे आव्हान ठरले आहे.
समोरासमोर चौकशी होण्याची शक्यता
राजेंद्र शिंदे, मीनाक्षी शिंदे आणि सध्या चौकशी सुरू असलेले दोन्ही आरोपी यांना समोरासमोर बसवून चौकशी एक ते दोन दिवसांत केली जाण्याची शक्यता सूत्रांनी व्यक्त केली आहे. या चौकशीतून हत्येचा कट, शस्त्रांची उपलब्धता आणि आरोपींमधील कथित संबंधांबाबत काही महत्त्वाचे धागेदोरे मिळतात का, याकडे लक्ष लागले आहे.
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