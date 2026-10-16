विद्यार्थ्यांनी घेतले सायबर सुरक्षिततेचे धडे
सुरक्षित इंटरनेट वापराबाबत जनजागृती
प्रभादेवी ता.१६ : मुलांमध्ये सायबर सुरक्षिततेविषयी जागरूकता निर्माण व्हावी, या उद्देशाने कॅस्परस्कीच्या वतीने घाटकोपर येथील किडझेनियामधील सायबर सुरक्षा केंद्रात मंगळवारी जनजागृती कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले. या उपक्रमात विद्यार्थी आणि पालकांनी उत्स्फूर्त सहभाग घेतला.
‘रोल प्ले’ उपक्रमाद्वारे विद्यार्थ्यांना इंटरनेटचा सुरक्षित वापर, ऑनलाइन वर्तन आणि सायबर धोक्यांपासून बचाव करण्याबाबत मार्गदर्शन करण्यात आले. प्रत्यक्ष सरावाच्या माध्यमातून सायबर सुरक्षेचे महत्त्व समजावून सांगण्यात आले.
आजच्या डिजिटल युगात मुले यूट्यूब, इन्स्टाग्राम, व्हॉट्सॲप आणि फेसबुक यांसारख्या माध्यमांचा वापर करतात. गृहपाठ आणि दैनंदिन संवादासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर आधारित सेवांचाही वापर वाढत आहे. मात्र, या माध्यमांतून चुकीची माहिती किंवा अयोग्य मजकूर समोर येण्याची शक्यता असल्याने पालकांनी मुलांच्या ऑनलाइन वर्तनाकडे लक्ष देणे आवश्यक असल्याचे यावेळी सांगण्यात आले.मुलांशी ऑनलाइन अनुभवांबाबत मोकळा संवाद साधावा, स्मार्टफोनवर कंटेंट फिल्टर आणि पालक नियंत्रणाची सुविधा वापरावी, तसेच अनोळखी लिंक, बक्षिसांची आमिषे आणि संशयास्पद संदेशांपासून सावध राहण्याबाबत मुलांना मार्गदर्शन करावे, असे आवाहन करण्यात आले.
“कुटुंबांनी एकत्रितपणे सायबर सुरक्षेबाबत माहिती घेतल्यास मुलांमध्ये सुरक्षित डिजिटल सवयी विकसित होऊ शकतात. भारतभर डिजिटलदृष्ट्या जागरूक पिढी घडविणे हा आमच्या मोहिमेचा उद्देश आहे,” असे कॅस्परस्कीचे पुरुषोत्तम भाटिया यांनी सांगितले.
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