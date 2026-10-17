एसआयआरमध्ये फॉर्म सातचा गैरवापर
जितेंद्र आव्हाड : मुंब्र्यात २८० मतदारांची नावे वगळली; सोमवारी पोलिसांत तक्रार
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. १७ : मतदार यादीच्या विशेष सखोल पुनरीक्षणाच्या (एसआयआर) प्रक्रियेत फॉर्म क्रमांक सातचा गैरवापर करून मुंब्र्यातील सुमारे २८० मतदारांची नावे वगळण्यात आल्याचा आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेस-शरदचंद्र पवार पक्षाचे राष्ट्रीय सरचिटणीस डॉ. जितेंद्र आव्हाड यांनी शनिवारी (ता. १७) केला. संबंधित मतदारांनी अर्ज भरलेले नसतानाही त्यांच्या नावाने अर्ज दाखल झाल्याचा दावा त्यांनी पत्रकार परिषदेत केला. याप्रकरणी सोमवारी मुंब्रा पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल करणार असल्याचे जिल्हाध्यक्ष मनोज प्रधान यांनी सांगितले.
आव्हाड यांच्या म्हणण्यानुसार, फॉर्म क्रमांक सातवर मतदारांचे क्रमांक टाइप केलेले असून, त्यावर नागपूरचा पोस्टल पिनकोड आहे. काही कुटुंबांतील अनेक सदस्यांच्या नावांनीही अर्ज दाखल झाल्याचा दावा त्यांनी केला. मात्र, या आरोपांची स्वतंत्र पडताळणी झालेली नाही. मतदार पडताळणीसाठी नियुक्त २२१ बूथस्तरीय अधिकाऱ्यांपैकी ६९ अधिकारी पहिल्या दिवसापासून कामावर आले नसल्याचा दावाही आव्हाड यांनी केला. प्रत्येक अर्जाची सत्यता तपासून प्रक्रियेत पारदर्शकता राखावी, अशी मागणी त्यांनी केली. दरम्यान, या प्रकरणाची पोलिसांनी चौकशी करावी, अशी मागणी मनोज प्रधान यांनी केली. पत्रकार परिषदेला शमीम खान, यासीन कुरेशी आणि प्रकाश पाटील उपस्थित होते.
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