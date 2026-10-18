मनोरीतील निःक्षारीकरण प्रकल्पाविरोधात १९ ऑक्टोबरला मच्छिमारांचा आक्रोश मोर्चा..

मनोरीतील निःक्षारीकरण प्रकल्पाविरोधात आज जनआक्रोश मोर्चा
४०० एमएलडी प्रकल्पाला मच्छीमारांचा विरोध; रोजगार आणि सागरी जैवविविधतेला धोका असल्याची भीती
मालाड, ता. १८ (बातमीदार) : मनोरी येथे प्रस्तावित ४०० एमएलडी क्षमतेच्या समुद्राच्या खाऱ्या पाण्याचे गोड्या पाण्यात रूपांतर करणाऱ्या निःक्षारीकरण प्रकल्पाविरोधात मच्छीमार, शेतकरी आणि स्थानिक भूमिपुत्र आक्रमक झाले आहेत. या प्रकल्पाच्या विरोधात सोमवारी (ता. १९) सकाळी १० वाजता वांद्रे येथील मुंबई उपनगर जिल्हाधिकारी कार्यालयावर जनआक्रोश मोर्चा काढण्यात येणार आहे. या मोर्चात मोठ्या संख्येने सहभागी होण्याचे आवाहन आयोजकांनी केले आहे.
नॅशनल फिशवर्कर्स फोरमचे अध्यक्ष रामकृष्ण तांडेल, महाराष्ट्र मच्छीमार कृती समितीचे अध्यक्ष लिओ कोलासो आणि अखिल महाराष्ट्र मच्छीमार कृती समितीचे अध्यक्ष देवेंद्र तांडेल यांच्या नेतृत्वाखाली हा मोर्चा काढण्यात येणार आहे. मनोरी, गोराई, मालवणी, भाटी, मढ आणि उत्तन परिसरातील मच्छीमार, शेतकरी व भूमिपुत्रांनी आंदोलनात सहभागी व्हावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे. नॅशनल फिशवर्कर्स फोरम, महाराष्ट्र मच्छीमार कृती समिती, अखिल महाराष्ट्र मच्छीमार कृती समिती, मढ ते गोराई मच्छीमार संघर्ष समिती, मनोरीतील विविध मच्छीमार सहकारी संस्था, गोराई व्हिलेजर्स वेल्फेअर असोसिएशन आणि गोराई शेतकरी विकास संस्थेसह विविध संघटनांनी या आंदोलनाला पाठिंबा दिला आहे.
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