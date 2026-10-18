दसऱ्याला दुचाकी खरेदीचा उत्साह
कासा-चारोटीत ५०० ते ६०० बुकिंगचा अंदाज
कासा-चारोटी परिसरात ५०० ते ६०० वाहनांच्या बुकिंगचा अंदाज; भातशेतीच्या नुकसानीमुळे खरेदीवर मर्यादित परिणाम
कासा, बातमीदार महेंद्र पवार : विजयादशमीच्या शुभमुहूर्तावर डहाणू तालुक्यातील ग्रामीण बाजारपेठांमध्ये दुचाकी खरेदीसाठी नागरिकांची लगबग वाढली आहे. कासा, चारोटी आणि वरोती येथील दुचाकी विक्री केंद्रांमध्ये ग्राहकांची वर्दळ दिसून येत असून, सणाच्या मुहूर्तावर नवीन वाहन घरी आणण्याकडे नागरिकांचा कल आहे. कासा परिसरातील सुमारे २० ते २५ गावांतील ग्राहक खरेदीसाठी बाजारपेठेत येत असल्याने वाहन विक्रेत्यांमध्ये उत्साहाचे वातावरण आहे. दरम्यान, यंदा भातशेतीचे नुकसान झाल्याने दुचाकी विक्रीवर काहीसा परिणाम झाल्याचे विक्रेत्यांनी स्पष्ट केले.
विकास प्रकल्पांच्या मोबदल्यातून वाहन खरेदीला चालना
मुंबई-वडोदरा महामार्ग, बुलेट ट्रेन, सागरी महामार्ग आणि वाढवण बंदर यांसारख्या महत्त्वाच्या विकास प्रकल्पांसाठी काही शेतकऱ्यांच्या जमिनींचे संपादन झाले असून, संबंधितांना मोबदला मिळाला आहे. त्यामुळे काही कुटुंबांनी दुचाकी, चारचाकी वाहने तसेच इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंच्या खरेदीला प्राधान्य दिले आहे. ग्रामीण भागातील काही कुटुंबांच्या खरेदीक्षमतेत वाढ झाल्याचे या व्यवहारांतून दिसून येत आहे.
औद्योगिक वसाहतीत नोकरी करणाऱ्या तरुणांची पसंती
डहाणू तालुक्यातील अनेक तरुण बोईसर, डहाणू आणि उंबरगाव येथील औद्योगिक वसाहतींमध्ये नोकरीसाठी जातात. कामाच्या ठिकाणी दररोज ये-जा करण्यासाठी दुचाकी हे सोयीचे आणि तुलनेने परवडणारे साधन ठरत आहे. ग्रामीण भागातील दळणवळणाच्या मर्यादा लक्षात घेता, स्वतःचे वाहन असणे गरजेचे बनले आहे. त्यामुळे विशेषतः नोकरदार तरुणांकडून दुचाकी खरेदीला पसंती दिली जात आहे.
सुलभ कर्जयोजनांमुळे ग्राहकांना दिलासा
दुचाकी खरेदीसाठी कमी आगाऊ रक्कम, शून्य डाउन पेमेंटच्या योजना आणि बँकांच्या सुलभ कर्जहप्त्यांमुळे ग्राहकांना वाहन खरेदी करणे सोयीचे होत आहे. काही विक्रेत्यांकडून वाहन खरेदीसोबत हेल्मेट मोफत दिले जात असल्याने ग्राहकांना आकर्षित करण्यासाठी विविध ऑफर्सही दिल्या जात आहेत. दसऱ्याचा शुभमुहूर्त आणि उपलब्ध आर्थिक योजना यामुळे वाहन खरेदीच्या निर्णयाला चालना मिळत आहे.
५०० ते ६०० दुचाकींच्या बुकिंगचा अंदाज
कासा-चारोटी परिसरात दसऱ्याच्या मुहूर्तावर सुमारे ५०० ते ६०० दुचाकींचे बुकिंग झाल्याचा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. त्यामुळे सणासुदीच्या काळात वाहन बाजारात चांगली उलाढाल होण्याची अपेक्षा आहे. मात्र, यंदा भातशेतीच्या नुकसानीमुळे शेतकरी कुटुंबांच्या उत्पन्नावर परिणाम झाला असून, काही ग्राहकांनी वाहन खरेदीबाबत सावध भूमिका घेतल्याचे विक्रेत्यांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे एका बाजूला सणाचा उत्साह, तर दुसऱ्या बाजूला शेतीच्या नुकसानीची आर्थिक चिंता, असे संमिश्र चित्र ग्रामीण बाजारपेठेत दिसून येत आहे.
ग्राहक म्हणतात...
“आम्ही दसऱ्याच्या मुहूर्तावर दुचाकी खरेदी करत आहोत. थोडी आगाऊ रक्कम भरून बँकेमार्फत दरमहा १२०० रुपयांचा हप्ता ठेवला आहे. ग्रामीण भागात रात्री-अपरात्री ये-जा करण्यासाठी दुचाकी उपयुक्त ठरेल,” असे दुचाकी खरेदीदार सागर पाटील यांनी सांगितले.
विक्रेत्यांचे म्हणणे...
“बोईसर आणि उंबरगाव येथे काम करणाऱ्या तरुणांना दुचाकी सोयीची वाटते. त्यामुळे सुलभ हप्त्यांवर वाहन खरेदीला चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. मात्र, यंदा भातशेतीचे नुकसान झाल्याने विक्रीवर काहीसा परिणाम झाला आहे,” असे दुचाकी विक्रेते वैभव पाटील यांनी सांगितले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.