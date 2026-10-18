नवरात्रोत्सवातून पाणी बचतीचा जागर
जय अंबे मंडळाचा अनोखा उपक्रम; सामाजिक संदेशांतून जनजागृती
वसई, दि. १८ (बातमीदार) : राज्यातील दुष्काळी परिस्थिती आणि पाणीटंचाईचे संकट लक्षात घेता पाण्याचे महत्त्व अधोरेखित करण्यासाठी वसई पूर्वेकडील गावराईपाडा येथील सार्वजनिक जय अंबे नवरात्रोत्सव मंडळाने अनोखा उपक्रम राबविला आहे. नवरात्रोत्सवाच्या माध्यमातून धार्मिक श्रद्धेला सामाजिक प्रबोधनाची जोड देत मंडळाने पाणी बचतीसह विविध महत्त्वाच्या विषयांवर नागरिकांमध्ये जनजागृती सुरू केली आहे.
‘पाणी वाचवा, जीवन वाचवा’चा संदेश
राज्यात अनेक भागांत पाण्याअभावी शेतीचे नुकसान होत असताना पाण्याचा काटकसरीने वापर करण्याची गरज अधिक प्रकर्षाने जाणवत आहे. हीच बाब लक्षात घेऊन मंडळाने ‘पाणी हेच जीवन’, ‘पाण्याचे महत्त्व ओळखा’, ‘पाणी वाचवा’ आणि ‘गळती होणारे पाइप त्वरित दुरुस्त करा’ असे संदेश देणारे फलक लावले आहेत. पाण्याचा अपव्यय टाळण्यासाठी नळ बंद ठेवणे, पाण्याची गळती रोखणे आणि उपलब्ध पाण्याचा जपून वापर करणे, याबाबत नागरिकांना आवाहन करण्यात आले आहे.
पाणीटंचाईचे गंभीर परिणाम शेती, पशुधन आणि पर्यावरणावर होत असल्याने पाणी बचत ही केवळ वैयक्तिक नव्हे, तर सामूहिक जबाबदारी असल्याचा संदेश या उपक्रमातून देण्यात येत आहे.
नवरात्रोत्सवातून सामाजिक प्रबोधन
मंडळाने केवळ पाणी बचतीपुरते मर्यादित न राहता स्वच्छता, आरोग्य, वृक्षलागवड, पर्यावरण संवर्धन आणि सायबर गुन्ह्यांपासून सावध राहण्याबाबतही जनजागृती करणारे फलक लावले आहेत. दर्शनासाठी येणाऱ्या भाविकांच्या नजरेस हे फलक पडत असल्याने धार्मिक उत्सवाच्या माध्यमातून सामाजिक विषयांची माहिती नागरिकांपर्यंत पोहोचविण्याचा प्रयत्न होत आहे.
नवरात्रोत्सवात मोठ्या संख्येने भाविक सहभागी होत असल्याने अशा उपक्रमांतून समाजहिताचे संदेश अधिक व्यापक स्तरावर पोहोचू शकतात. त्यामुळे मंडळाचा हा उपक्रम धार्मिक उत्सवाबरोबरच सामाजिक बांधिलकी जपणारा ठरत आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.