दुचाकीला धडक लागल्याच्या वादातून कारचालकाची चाकूने भोसकून हत्या

किरकोळ धडक ठरली जीवघेणी
कल्याणमध्ये कारचालकाची चाकूने भोसकून हत्या
कल्याण, ता. १८ (वार्ताहर) : वाहनाला झालेली किरकोळ धडक, त्यातून सुरू झालेल्या वादात एका व्यक्तीला जीव गमवावा लागला. कल्याणमधील वडवली परिसरात शनिवारी (ता. १७) रात्री हा धक्कादायक प्रकार घडला. दुचाकीला कारची धडक लागल्याच्या कारणावरून झालेल्या वादात राज मढवी या कारचालकाची चाकूने वार करून हत्या करण्यात आली. याप्रकरणी खडकपाडा पोलिसांनी विकास यादव, सौरभ साळुंखे आणि एका महिलेला अटक केली आहे.
राज मढवी यांच्या कारची कल्याणमधील वडवली येथील अ-प्रभाग कार्यालयाजवळ एका दुचाकीला धडक लागली होती. या धडकेत दुचाकीचे काही भाग खराब झाल्याने नुकसानभरपाईचा मुद्दा उपस्थित झाला. त्यावरून राज आणि आरोपींमध्ये वाद सुरू झाला. काही वेळातच या वादाचे रूपांतर हिंसक हल्ल्यात झाले. आरोपींनी राज यांच्यावर चाकूने सपासप वार केले. गंभीर जखमी झालेल्या राज यांचा घटनास्थळीच मृत्यू झाला. या घटनेनंतर खडकपाडा पोलिसांनी हत्येचा गुन्हा दाखल करून तिघांना अटक केली. आरोपी घटनेच्या वेळी नशेत होते का, तसेच या वादामागे अन्य काही कारण होते का, याचा तपास पोलिस करत आहेत.
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