मोबाईलच्या वादातून मित्राची हत्या
ठाणे, ता. १८ : मोबाईल परत मागितल्यावरून झालेल्या वादातून चौघांनी केलेल्या मारहाणीत ५० वर्षीय व्यक्तीचा मृत्यू झाला. मुंब्रा रेल्वे स्थानकाच्या पूर्वेकडील परिसरात ही घटना घडली. याप्रकरणी मुंब्रा पोलिसांनी अवघ्या तासाभरात चार संशयितांना ताब्यात घेतले. इलियास नियाझ अहमद कुरेशी ऊर्फ सलीम असे मृताचे नाव आहे. मंगळवारी (ता. १३) रात्री रेल्वे रुळापासून सुमारे २०० मीटर अंतरावर काही व्यक्तींमध्ये भांडण झाल्याची माहिती पोलिसांना मिळाली. मारहाणीत गंभीर जखमी झालेल्या सलीम यांना कळवा येथील रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. मात्र, उपचारादरम्यान त्यांचा मृत्यू झाला.
प्राथमिक तपासात सलीम यांनी दोन दिवसांपूर्वी परमेश्वर अंडागळे यांचा मोबाईल घेतल्याचे समोर आले. मोबाईल परत मागण्यासाठी परमेश्वरसह अन्य तिघे सलीम यांच्याकडे गेले होते. सलीम यांनी मोबाईल देण्यास नकार दिल्याने वाद झाला. त्यानंतर चौघांनी संगनमताने लाकडी दांडका, कमरेचा पट्टा आणि पाइपने सलीम यांना मारहाण केली. गंभीर दुखापतींमुळे त्यांचा मृत्यू झाला. याप्रकरणी परमेश्वर अंडागळे, मोहम्मद फिरोज हनीफ खान ऊर्फ कब्बू तसेच अनिल निवृत्ती चौरे आणि सुनील भाऊसाहेब पगारे यांना वेगवेगळ्या ठिकाणांहून ताब्यात घेण्यात आले. मृताच्या मुलाने दिलेल्या तक्रारीवरून मुंब्रा पोलिस ठाण्यात खुनाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. न्यायालयाने आरोपींना १९ ऑक्टोबरपर्यंत पोलिस कोठडी सुनावली, अशी माहिती वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक गणेश जवादवाड यांनी दिली.
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