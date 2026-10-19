उल्हासनगरमध्ये १०९ मतदारांना नोटिसाच नाहीत!

उल्हासनगर, ता. १९ (वार्ताहर) : उल्हासनगरमध्ये मतदार यादीच्या विशेष सखोल पुनरीक्षण प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. तब्बल १०९ मतदारांना नोटिसा बजावण्यात आल्या नसल्याचा दावा काँग्रेसने केला आहे. प्रशासनाच्या हलगर्जीमुळे मतदारांच्या हक्कांवर गदा येण्याची भीती व्यक्त करत काँग्रेसने तहसीलदारांकडे लेखी तक्रार केली आहे. तातडीने कारवाई न झाल्यास आंदोलनाचा इशारा दिला आहे.
मतदार यादीच्या विशेष सखोल पुनरीक्षण (एसआयआर) प्रक्रियेत १०९ मतदारांना नोटिसा वितरित केल्या नाहीत. याप्रकरणी उल्हासनगर काँग्रेस कमिटीचे ब्लॉक क्रमांक चारचे अध्यक्ष पवन मिरानी यांनी तहसीलदार आणि उपविभागीय अधिकाऱ्यांकडे लेखी तक्रार केली आहे. बूथ लेव्हल अधिकारी तेजस जाधव यांना १०९ नोटिसा प्राप्त झाल्या होत्या. मात्र, एकही नोटीस संबंधित मतदारांपर्यंत पोहोचविण्यात आली नसल्याचा दावा तक्रारीत करण्यात आला आहे. यासंदर्भात सहाय्यक मतदार नोंदणी अधिकारी सलोनी निमकर यांच्या उपस्थितीत झालेल्या कॉन्फरन्स कॉलमध्ये गैरसमजुतीमुळे हा प्रकार घडल्याचे सांगत दोन दिवसांत नोटिसा वितरित करण्याचे आश्वासन दिल्याचे मिरानी यांनी म्हटले आहे.
२६ ऑक्टोबरपर्यंत हरकती नोंदवा
दावे आणि हरकती नोंदविण्याची अंतिम मुदत २६ ऑक्टोबर असून, नोटिसांच्या निपटाऱ्यासाठी १० नोव्हेंबरपर्यंत मुदत आहे. त्यामुळे संबंधित मतदारांना आपली बाजू मांडण्याची संधी मिळणार का, असा सवाल उपस्थित झाला आहे. सर्व नोटिसा २४ ते ४८ तासांत वितरित कराव्यात, संबंधित अधिकाऱ्यांची चौकशी करावी आणि मतदारांना पुरेसा वेळ द्यावा, अशी मागणी काँग्रेसने केली आहे.
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