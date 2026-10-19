कैनाड, कोसबाडमधील विकासकामांसाठी मनसेचे धडक आंदोलन
रस्ते दुरुस्ती, पायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणा आणि कामांत पारदर्शकतेची मागणी
कैनाड-कोसबाडमधील विकासकामांवर मनसेचा एल्गार!
रस्त्यांच्या दुरवस्थेसह कामांच्या दर्जाचा मुद्दा ऐरणीवर; पंचायत समितीवर धडक मोर्चा
कासा, ता. १९ (बातमीदार) : डहाणू तालुक्यातील कैनाड आणि कोसबाड गावांमधील नागरी समस्यांसह विकासकामांच्या दर्जाचा प्रश्न ऐरणीवर आला असून, या प्रश्नांकडे प्रशासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने सोमवारी आक्रमक पवित्रा घेतला. सागर नाका ते डहाणू पंचायत समिती असा मोर्चा काढत मनसैनिकांनी प्रशासनाचे लक्ष वेधले. रस्त्यांची दुरुस्ती, पायाभूत सुविधांचा विकास आणि शासकीय निधीतून होणाऱ्या कामांमध्ये पारदर्शकता राखण्याची मागणी या वेळी करण्यात आली. कैनाड आणि कोसबाड परिसरातील रस्त्यांची दुरवस्था, नागरी सुविधांमधील त्रुटी आणि विकासकामांच्या गुणवत्तेबाबतच्या प्रश्नांवर मनसेने आवाज उठवला. गावांच्या विकासासाठी होणारी कामे केवळ कागदोपत्री न राहता प्रत्यक्षात दर्जेदार स्वरूपात पूर्ण व्हावीत, तसेच नागरिकांना मूलभूत सुविधा मिळाव्यात, अशी भूमिका आंदोलकांनी मांडली. शासकीय निधीतून राबविण्यात येणाऱ्या कामांवर योग्य देखरेख ठेवून त्यांचा दर्जा तपासण्याची गरजही या वेळी अधोरेखित करण्यात आली.
विकासकामांच्या गुणवत्तेवर प्रशासनाला जाब विचारला
स्थानिक नागरिकांच्या समस्या प्राधान्याने सोडविणे, रस्त्यांची दुरुस्ती करणे आणि विकासकामांमधील त्रुटी दूर करण्यासाठी प्रशासनाने ठोस पावले उचलावीत, अशी मागणी मनसेच्या पदाधिकाऱ्यांनी केली. विकासकामांमध्ये पारदर्शकता राखून सार्वजनिक निधीचा योग्य विनियोग व्हावा, तसेच संबंधित कामांची पाहणी करून आवश्यक त्या सुधारणा कराव्यात, याकडेही लक्ष वेधण्यात आले.
मोर्चानंतर डहाणू पंचायत समितीच्या गटविकास अधिकारी पल्लवी सस्ते यांना मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले. कैनाड आणि कोसबाडमधील नागरी समस्यांची पाहणी करून त्या सोडविण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना कराव्यात, रस्ते दुरुस्तीची कामे मार्गी लावावीत आणि विकासकामांचा दर्जा सुनिश्चित करावा, अशी मागणी निवेदनातून करण्यात आली.
या आंदोलनात मनसेच्या पालघर जिल्हा महिला आघाडीच्या अध्यक्ष प्रीती मोरे, जिल्हा ग्रामीण अध्यक्ष भावेश चूरी, डहाणू तालुका अध्यक्ष यशोधन पाटील, डहाणू शहराध्यक्ष अमित शेट्टी, डहाणू उपाध्यक्ष कपिल पाटील, विभागाध्यक्ष रोशन खरपडे, महिला तालुका सचिव सुनयना बेडगा, महिला शहराध्यक्ष शोभा खताळ, देवांग पाटील, अनुप पाटील आणि दक्षत कोरडा यांच्यासह मोठ्या संख्येने मनसैनिक सहभागी झाले होते.
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