एलएलबी प्रवेशात मुलींचा टक्का वाढला
यंदा प्रमाण ४३.३८ टक्क्यांवर
मुंबई, ता. १९ : मुलींना विविध प्रकारच्या व्यावसायिक अभ्यासक्रमांचे पदवी, पदव्युत्तर आदींचे शिक्षण मोफत उपलब्ध करून दिले जात आहे. यंदाच्या शैक्षणिक वर्षात एलएलबीच्या पाचवर्षीय विधी अभ्यासक्रमात तब्बल १८ टक्क्यांहून अधिक मुलींनी प्रवेश घेतला आहे. विधीच्या या प्रवेशांत मुलींची संख्या वाढल्याने यासंदर्भात उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी या प्रवेशाचे स्वागत केले आहे.
राज्य शासनाने ऑगस्ट २०२४ मध्ये मुलींसाठी शैक्षणिक व परीक्षा शुल्क माफ करण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयामागे मंत्री पाटील यांचा सातत्यपूर्ण आग्रह होता. राज्यात एकही मुलगी उच्च शिक्षणापासून वंचित राहू नये, या भूमिकेतून सुरू करण्यात आलेल्या मुलींच्या मोफत शिक्षण योजनेला आता राज्यभर मोठे बळ मिळत असल्याचे विधी प्रवेशाच्या आकडेवारीवरून दिसून आले आहे. उच्च शिक्षण संचालनालयांतर्गत झालेल्या तीनवर्षीय आणि पाचवर्षीय विधी (एलएलबी) अभ्यासक्रमांच्या प्रवेश प्रक्रियेत मुलींचा सहभाग लक्षणीय वाढला आहे. शैक्षणिक वर्ष २०२५-२६ मध्ये विधी अभ्यासक्रमांत १३,५२१ मुलींनी प्रवेश घेतला होता. त्या वेळी एकूण प्रवेशांत मुलींचे प्रमाण ४०.७५ टक्के होते. २०२६-२७ मध्ये ही संख्या १४,७६१ वर पोहोचली असून, हे प्रमाण ४३.३८ टक्के झाले आहे.
तीनवर्षीय एलएल. बी. अभ्यासक्रमात मुलींची संख्या ८,०७१ वरून ८.३४८ झाली आहे. पाचवर्षीय एलएल.बी. अभ्यासक्रमात मोठी वाढ दिसते. तिथे संख्या ५,४५० वरून थेट ६,४१३ वर गेली आहे. बारावीनंतर लगेचच विधी क्षेत्राला करिअर म्हणून निवडणाऱ्या मुलींची संख्या झपाट्याने वाढत असल्याचे यातून स्पष्ट होते.
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