दुष्काळग्रस्त विद्यार्थ्यांना दिलासा
दाेन लाख ४० हजार जणांना परीक्षा शुल्क माफ
मुंबई, ता. १९ : दुष्काळामुळे कोणत्याही विद्यार्थ्यांचे शिक्षण थांबू नये, यासाठी उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने ठोस पावले उचलली आहेत. राज्यातील २६ विद्यापीठांतील दाेन लाख ४० हजार ३६५ विद्यार्थ्यांना परीक्षा अर्ज भरताना ‘झीरो चलन’ सुविधा मिळाली आहे. त्यांनी परीक्षेचा अर्ज भरला; पण त्यांच्याकडून एकही रुपया परीक्षा शुल्क घेतले गेले नाही. आतापर्यंत एकूण दाेन लाख ४० हजार ३६५ विद्यार्थ्यांचे परीक्षा शुल्क माफ करण्यात आले आहे.
मदत व पुनर्वसन विभागाने २५ सप्टेंबरला शासन निर्णय काढला. त्यानंतर दुष्काळग्रस्त तालुक्यांची संख्या २६५ वरून ३०५ झाली. या सर्व तालुक्यांतील विद्यार्थ्यांकडून परीक्षा शुल्क घेऊ नये, असा शासन निर्णय उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने काढल्यानंतर त्या निर्णयाची राज्यात मोठ्या प्रमाणात अंमलबजावणी सुरू झाली आहे. याच पार्श्वभूमीवर सर्व विद्यापीठांनी परीक्षा शुल्क न घेण्याबाबत परिपत्रके काढण्यात आली आहे. ज्यांनी शुल्क आधीच घेतले होते, त्यांना ते परत करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. अर्ज भरायचे आहेत, त्यांच्यासाठी परीक्षा अर्जात ‘झीरो चलन’ पर्याय देण्यात आला आहे.
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मुंबई विद्यापीठ सव्वातीन कोटी परत करणार
मुंबई विद्यापीठाने सुमारे सव्वातीन कोटी रुपये परत करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. परीक्षा अर्ज ३० ऑक्टोबरपर्यंत भरता येतील. त्यामुळे लाभार्थी विद्यार्थ्यांची संख्या पाच लाखांहून जास्त होईल, असा अंदाज आहे. मंत्री पाटील यांनी सर्व विद्यापीठांना याबाबत स्पष्ट सूचना दिल्या आहेत. काही तक्रार असल्यास विद्यार्थ्यांनी विद्यापीठाने दिलेल्या संपर्क क्रमांकावर संपर्क करावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
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दुष्काळाच्या संकटात कोणत्याही विद्यार्थ्यांचे शिक्षण थांबू नये, ही शासनाची भूमिका आहे. म्हणूनच पावणेदोन लाख विद्यार्थ्यांचे परीक्षा शुल्क माफ करून विभाग त्यांच्या पाठीशी उभा आहे. तसेच शुल्कमाफीची प्रक्रिया अजूनही सुरू असून, एकही विद्यार्थी वंचित राहणार नाही.
- चंद्रकांत पाटील, उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री
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