दुष्काळग्रस्तांच्या मदतीसाठी डी. वाय. फाउंडेशन सरसावले

भिवंडी, ता. २० (वार्ताहर) : राज्यातील विविध भागांमध्ये दुष्काळाचे संकट गडद होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन डी. वाय. फाउंडेशनने दुष्काळग्रस्तांना मदतीचा हात देण्याचा निर्णय घेतला आहे. ठाणे जिल्ह्यातील शहापूर आणि मुरबाड तालुक्यांतील ग्रामीण व आदिवासी भागांचा दौरा करून परिस्थितीचा आढावा घेतला जाणार असून, गरजेनुसार मदतकार्य राबविण्यात येणार आहे. फाउंडेशनचे अध्यक्ष दयानंद चोरघे यांनी रविवारी पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली.
पश्चिम महाराष्ट्र, विदर्भ आणि मराठवाड्यासह राज्यातील विविध भागांमध्ये दुष्काळाची तीव्रता वाढण्याची शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर फाउंडेशनचे पदाधिकारी, तालुकाध्यक्ष आणि सदस्यांना दुष्काळग्रस्त भागांना प्रत्यक्ष भेट देऊन नागरिकांच्या समस्या जाणून घेण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. या उपक्रमांतर्गत प्रत्येक तालुक्यात दुष्काळग्रस्त समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. प्रत्येक समितीअंतर्गत पाच सदस्यांची दौरा प्रमुख म्हणून नियुक्ती केली जाणार आहे. या माध्यमातून आदिवासी बांधवांच्या पिण्याच्या पाण्याची उपलब्धता, दैनंदिन गरजा आणि जनावरांसाठी पाण्याची व्यवस्था यांचा आढावा घेतला जाईल.
दुष्काळाचा फटका मुक्या जनावरांना बसू नये, यासाठी त्यांच्या पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था आणि आवश्यक मदतीवर विशेष भर देण्यात येणार आहे. ज्या भागांमध्ये परिस्थिती गंभीर असेल, तेथे फाउंडेशनचे पदाधिकारी प्रत्यक्ष भेट देऊन मदतकार्य राबवतील, असे चोरघे यांनी सांगितले.
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