सणांच्या पार्श्वभूमीवर झेंडूच्या फुलांना मागणी वाढली!

फूल उत्पादक शेतकऱ्यांची लगबग
सणांच्या पार्श्वभूमीवर फुलांना मागणी वाढण्याची शक्यता
वज्रेश्वरी, ता. २० (बातमीदार) : दसरा संपल्यानंतर आता दिवाळीच्या तयारीला वेग येऊ लागला असून, आगामी सणांच्या पार्श्वभूमीवर झेंडूच्या फुलांना मागणी वाढण्याची शक्यता आहे. लक्ष्मीपूजन, घरांची सजावट, देवपूजा आणि तोरणांसाठी झेंडूच्या फुलांना विशेष महत्त्व असल्याने वज्रेश्वरी, अकलोली, गणेशपुरीसह भिवंडी ग्रामीण परिसरातील फूल उत्पादक शेतकरी आणि विक्रेत्यांची लगबग सुरू झाली आहे.
वज्रेश्वरी येथील श्री वज्रेश्वरी देवी मंदिर, गणेशपुरी येथील श्री नित्यानंद स्वामी समाधी मंदिर आणि केलठण येथील प्रति शिर्डी साईबाबा मंदिर या धार्मिक स्थळांमुळे परिसरात वर्षभर भाविकांची वर्दळ असते. दिवाळीच्या काळातही मंदिरांमध्ये पूजा-अर्चा करण्यासाठी तसेच घरगुती धार्मिक विधींसाठी फुलांची मागणी वाढण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे स्थानिक फूलविक्रेते आणि उत्पादकांना व्यवसायवाढीची अपेक्षा आहे.
फूलशेतीतून उत्पन्नाची आशा
भातशेतीबरोबरच झेंडू आणि अन्य फुलांची लागवड करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी दिवाळीचा काळ महत्त्वाचा असतो. लक्ष्मीपूजन, पाडवा आणि भाऊबीजेसह विविध धार्मिक कार्यक्रमांमध्ये फुलांचा वापर केला जातो. घरांची सजावट, फुलांच्या माळा आणि तोरणांसाठीही झेंडूला पसंती दिली जाते. त्यामुळे सणांच्या काळात फुलांची योग्य वेळी काढणी करून बाजारपेठेत विक्री करण्याचे नियोजन शेतकरी करीत आहेत, मात्र फुलांचे बाजारभाव, हवामानातील बदल, उत्पादन खर्च आणि वाहतूक यांवर शेतकऱ्यांचे उत्पन्न अवलंबून असते. मागणी वाढूनही अपेक्षित दर मिळतीलच असे नाही. त्यामुळे उत्पादकांना फुलांचा दर्जा टिकवण्यासोबतच योग्य बाजारपेठ आणि रास्त भाव मिळणे आवश्यक आहे.
धार्मिक पर्यटनामुळे विक्रीला संधी
वज्रेश्वरी, गणेशपुरी आणि अकलोली परिसरातील धार्मिक स्थळांवर सणासुदीच्या काळात भाविकांची वर्दळ वाढल्यास फुलांच्या माळा, पूजेचे साहित्य आणि प्रसाद विक्रेत्यांच्या व्यवसायालाही चालना मिळू शकते. स्थानिक शेतकऱ्यांनी उत्पादित केलेल्या फुलांना मंदिर परिसरातील बाजारपेठेत विक्रीची संधी उपलब्ध होत आहे. त्यामुळे सणांच्या काळात झेंडूच्या फुलांना मिळणारी मागणी स्थानिक शेतीपूरक व्यवसायासाठी महत्त्वाची ठरण्याची अपेक्षा आहे, असे गणेशपुरी येथील फूलशेती विक्रेते किशोर जाधव यांनी सांगितले.
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