महसूल सेवक भरतीत उमेदवारांची गर्दी
११ जागांसाठी १५१ अर्ज; दोन प्रवर्गांत प्रतिसाद शून्य
मुरूड, ता. २० (बातमीदार) : मुरूड तालुक्यात महसूल सेवक (कोतवाल) सरळसेवा भरती २०२६ अंतर्गत ११ पदांसाठी १५१ अर्ज दाखल झाले आहेत, मात्र सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गीय (एसईबीसी) आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक (ईडब्ल्यूएस) या दोन प्रवर्गांतील पदांसाठी एकही अर्ज प्राप्त झालेला नाही. अर्जांची छाननी २१ ते ३० ऑक्टोबरदरम्यान होणार असून, १५ नोव्हेंबर रोजी परीक्षा घेण्यात येणार आहे.
मुरूड तहसील कार्यालयामार्फत ही भरती प्रक्रिया राबविण्यात येत आहे. अनुसूचित जाती प्रवर्गातील सर्वसाधारण एका आणि महिला एका अशा दोन पदांसाठी २५ अर्ज प्राप्त झाले आहेत. भटक्या जाती (ब) प्रवर्गातील सर्वसाधारण एका पदासाठी पाच उमेदवारांनी अर्ज केले आहेत.
इतर मागासवर्गीय (इमाव) प्रवर्गातील सर्वसाधारण एका पदासाठी ४८ अर्ज दाखल झाले आहेत. खुल्या अथवा अराखीव प्रवर्गातील सर्वसाधारण तीन आणि महिला एका अशा चार पदांसाठी ७३ अर्ज प्राप्त झाले आहेत. एसईबीसी प्रवर्गातील सर्वसाधारण एका पदासाठी, तर ईडब्ल्यूएस प्रवर्गातील दोन पदांसाठी एकही अर्ज आलेला नाही.
परीक्षेचे वेळापत्रक जाहीर
प्राप्त अर्जांची २१ ते ३० ऑक्टोबर या कालावधीत छाननी करण्यात येणार आहे. त्यानंतर १५ नोव्हेंबर रोजी परीक्षा होणार असल्याची माहिती मुरूडचे तहसीलदार आदेश डफळ यांनी दिली. भरतीसाठी प्राप्त अर्जांची प्रवर्गनिहाय माहिती तहसीलदार कार्यालयातर्फे साहिल साळुंखे यांनी दिली.
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