२१ वर्षांनंतर आयुक्तांच्या बंगल्याचे स्वप्न साकार!
बांधकामाला गती देण्यासाठी ठेकेदाराला नोटीस
सकाळ वृत्तसेवा
उल्हासनगर, ता. २० : उल्हासनगर महापालिकेच्या अर्थसंकल्पात गेल्या २१ वर्षांपासून तरतूद होऊनही प्रत्यक्षात साकार न झालेल्या आयुक्तांच्या बंगल्याचे स्वप्न आता पूर्णत्वाच्या दिशेने वाटचाल करीत आहे. अनेक वर्षे कागदावरच राहिलेल्या या प्रकल्पाचे बांधकाम मागील वर्षी सुरू झाले. मात्र, कामाला अपेक्षित गती मिळत नसल्याने ते लवकर पूर्ण करण्यासाठी ठेकेदाराला नोटीस बजावण्यात येणार असल्याची माहिती आयुक्त मनीषा आव्हाळे यांनी दिली. २०२७च्या सुरुवातीला नव्या बंगल्यात प्रवेश करण्याचा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.
महापालिकेच्या आरक्षित भूखंडावर, रिजन्सी अँटिलिया संकुल परिसरात हा बंगला उभारण्यात येत आहे. आयुक्त मनीषा आव्हाळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली तत्कालीन सहाय्यक संचालक नगररचना ललित खोब्रागडे, नगररचनाकार विकास बिरारी आणि कनिष्ठ अभियंता संजय पवार यांनी एक हजार ८३६ चौरस मीटर क्षेत्रफळात बंगल्याचा आराखडा तयार करून मंजूर केला होता. या प्रकल्पासाठी दोन कोटी ६५ लाख रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे.
काही महिन्यांपूर्वी अतिरिक्त आयुक्त डॉ. धीरज चव्हाण यांनी बांधकामाची पाहणी करून कामाचा आढावा घेतला होता. त्यानंतर १२ ऑक्टोबरला आयुक्त मनीषा आव्हाळे यांनी शहर अभियंता नीलेश शिरसाठे, उपअभियंता संदीप जाधव, कनिष्ठ अभियंता हर्षद प्रधान आणि सुयश बांगर यांच्यासह प्रत्यक्ष स्थळपाहणी केली.
बंगल्याचे बांधकाम लवकर पूर्ण व्हावे, यासाठी प्रशासनाने आता हालचाली सुरू केल्या आहेत. कामातील दिरंगाई दूर करून प्रकल्पाला गती देण्यासाठी ठेकेदाराला नोटीस बजावण्यात येणार आहे. त्यामुळे दोन दशकांहून अधिक काळ रखडलेला हा प्रकल्प नव्या वर्षाच्या सुरुवातीला पूर्ण होणार का, याकडे महापालिका वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.
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