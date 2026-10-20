हिंदू काळजीवाहकाला दत्तक घेण्यासाठी पारसी नागरिकाची याचिका
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २० : आपल्या हिंदू काळजीवाहकाला दत्तकपुत्र म्हणून स्वीकारण्यासाठी एका निवृत्त प्राध्यापक आणि स्त्रीरोगतज्ज्ञ असलेल्या पारसी ज्येष्ठ नागरिकाने उच्च न्यायालयात याचिका केली आहे. या याचिकेची दखल घेऊन उच्च न्यायालयाने ज्येष्ठ वकील अस्पी चिनॉय यांची न्यायालयीन मित्र (अमायकर क्यूरी) म्हणून नियुक्ती केली.
दीर्घकाळापासून ओळखीच्या आणि हिंदू धर्मीय काळजीवाहकाला दत्तक घेण्याचा अधिकार न्यायालयाने आपल्याला द्यावा, अशी प्रमुख मागणी ९० वर्षीय बोमसी वाडिया यांनी वरिष्ठ वकील सुरेश मानेंमार्फत केलेल्या याचिकेतून केली आहे. त्या याचिकेवर नुकतीच मुख्य न्या. महेश चंद्र त्रिपाठी आणि न्या. अद्वैत सेठना यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली. त्या वेळी हे प्रकरण पारशी समाजाशी संबंधित असल्याने कायदेशीर बाजूंचा अभ्यास करण्यासाठी चिनॉय यांनी कायदेशीर प्रश्नांचा अभ्यास करावा, अशी विनंती न्यायालयाने केली. त्यावर चिनॉय यांनी न्यायालयाला सहकार्य करण्याची तयारी दर्शवली, त्याची खंडपीठाने पुढील सुनावणी १४ डिसेंबरला ठेवली आहे.
प्रकरणाची पार्श्वभूमी
डॉ. बोमसी वाडिया यांनी त्यांची देखभाल करणारे राजीव झा यांना मुलगा म्हणून दत्तक घेण्याची परवानगी मागितली आहे. झा हे १९९९ पासून वाडिया यांच्यासोबत राहत असून, त्यांची देखभाल करतात. वाडिया यांनी इच्छापत्रासह विविध कागदपत्रे झा यांच्या नावे केली आहेत. ऑगस्ट २०२५ मध्ये निबंधकाने दत्तक विधानाच्या दस्ताची नोंदणी करण्यास नकार दिला होता. त्यामुळे वाडिया यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेऊन दत्तक विधानाची नोंदणी करण्याचे निर्देश आणि आपल्या पसंतीच्या प्रौढ व्यक्तीला दत्तक घेण्याचा अधिकार घोषित करण्याची मागणी केली.
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