मॉडेला ते तीन हात नाका मार्गावर लवकरच धावणार मेट्रो

तीन हात नाका मार्गावर
लवकरच धावणार मेट्रो
मेट्रोचे डबे रुळांवर चढविण्याचे काम सुरू होणार; वाहतुकीत बदल
ठाणे शहर, ता. २० (बातमीदार) : तीन वर्षांच्या विलंबानंतर ठाण्यातील मेट्रोच्या कामाला वेग आला आहे. मुलुंड येथील मॉडेला चेक नाका ते तीन हात नाका या मार्गावरील मेट्रोच्या रुळांवर डबे चढविण्याचे काम सुरू होणार आहे. त्यासाठी बुधवारी (ता. २१) मध्यरात्रीपासून या मार्गावरील वाहतुकीत बदल करण्यात आले आहेत. या कामामुळे मेट्रो प्रकल्पाच्या एका टप्प्यातील सेवा डिसेंबरमध्ये सुरू होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
मुंबईतील वडाळा ते घाटकोपर आणि पुढे ठाण्यापर्यंतचा हा महत्त्वाकांक्षी मेट्रो मार्ग गेल्या आठ वर्षांपासून सुरू आहे. कामाला तीन वर्षांचा विलंब झाला असला, तरी आता प्रकल्पाने अंतिम टप्प्याकडे वाटचाल सुरू केली आहे. मेट्रो मार्गावर रूळ टाकण्याचे काम पूर्ण झाले असून, आता त्यावर डबे चढविण्याची प्रक्रिया हाती घेण्यात येणार आहे.
घोडबंदर मार्गावरील कासारवडवली येथे काही महिन्यांपूर्वी मेट्रोची चाचणी घेण्यात आली होती. आता मॉडेला चेक नाका ते तीन हात नाका या मार्गावरील रुळांवरही मेट्रोचे डबे चढविण्यात येणार आहेत. त्यामुळे या मार्गावर मेट्रो सेवा लवकरच सुरू होण्याची चिन्हे आहेत. सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, डिसेंबरपर्यंत या मार्गावर मेट्रो धावण्याची शक्यता आहे.
मेट्रो-४च्या कामासाठी ठाणे वाहतूक विभागाची परवानगी घेण्यात आली आहे. त्यानुसार बुधवारी मध्यरात्रीपासून वाहतुकीत बदल करण्यात आले आहेत. मॉडेला चेक नाका ते तीन हात नाका या मार्गावरील काम पूर्ण झाल्यानंतर मेट्रोचा प्रवास पुढे कासारवडवलीपर्यंत सुरू होण्याची अपेक्षा आहे. त्यामुळे ठाणेकरांचा मुंबईला जाण्या-येण्याचा प्रवास अधिक जलद होण्यास मदत होईल. शहरातील लाखो प्रवाशांना याचा लाभ होण्याची शक्यता आहे.
वाहतुकीतील बदल रात्रीच्या वेळेत लागू होणार असल्याने त्याचा वाहतुकीवर विशेष परिणाम होणार नसल्याचे वाहतूक विभागाचे उपायुक्त पंकज शिरसाठ यांनी सांगितले.
असे आहेत वाहतुकीतील बदल
वाहतूक बंद : मॉडेला चेक नाका ते तीन हात नाका मार्गावर ठाण्याच्या दिशेने जाणारी सर्व प्रकारची वाहतूक बंद राहील.
पर्यायी मार्ग : ही वाहतूक विरुद्ध दिशेच्या मार्गावरून वळविण्यात येईल.
वेळ : मध्यरात्री १२ ते सकाळी ६ वाजेपर्यंत
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