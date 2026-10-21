विज्ञान नाट्योत्सवात संदेश विद्यालय अव्वल
‘महासागरांचे पुनरुज्जीवन, पिढ्यांचे जतन’ या विषयावरील नाट्याला यश
मुंबई, ता. २१ ः प्रादेशिक विद्या प्राधिकरण-नागपूर व नेहरू विज्ञान केंद्र-मुंबई यांच्या सहकार्याने शिक्षण निरीक्षक, बृहन्मुंबई उत्तर विभाग यांच्या वतीने सोमवारी (ता. १९) घाटकोपर येथील विकास विद्यालयात जिल्हास्तरीय विज्ञान नाट्योत्सव मोठ्या उत्साहात पार पडला. या नाट्योत्सवात ज्ञान प्रसारक शिक्षण संस्थेच्या शिक्षकमित्र प्राचार्य बाळासाहेब म्हात्रे शैक्षणिक संकुल, पार्कसाईट, विक्रोळी (पश्चिम) येथील संदेश विद्यालयाच्या नाट्य चमूने विज्ञान आणि समाज या मुख्य विषयांतर्गत महासागरांचे पुनरुज्जीवन-पिढ्यांचे जतन या उपविषयावर सादर केलेल्या ‘कथा महासागराची-व्यथा महासागराची’ या विज्ञान नाट्याने प्रथम क्रमांक पटकावला.
जिल्हा स्तरावर शाळेने बाराव्या वर्षी प्रथम क्रमांक पटकावला असून, शाळेची निवड मुंबई विभाग स्तरीय विज्ञान नाट्योत्सवासाठी झाली आहे. या विज्ञान नाट्याचे लेखन, दिग्दर्शन व संगीत मनोहर परशुराम म्हात्रे यांनी केले. यात श्रेया अर्जुन ओव्हाळ, रिद्धी संदीप गोरीवले, धैर्या ओंकार शिंदे, दक्ष भीमा अरुणीकर, साध्य ज्ञानेश्वर पवार, दुर्वा दिवाकर घाडी, अक्षत अनिल पळसमकर, प्रणव दीपक गव्हांदे यांनी भूमिका साकारल्या असून भूषण मोकल, आदिनाथ श्रीकांत उतेकर व आकांक्षा तुकाराम गायकवाड यांनी साथसंगत दिली आहे.
शाळेच्या या सातत्यपूर्ण यशाबद्दल सुयशप्राप्त विद्यार्थी व मार्गदर्शक शिक्षकांचे संस्थेच्या अध्यक्ष पुष्पलता बाळासाहेब म्हात्रे, शैक्षणिक संकुलाचे संचालक व संस्थेचे विश्वस्त प्राचार्य राजेंद्र म्हात्रे आणि शाळेच्या प्राचार्य मेघा म्हात्रे यांनी अभिनंदन केले असून त्यांना पुढील वाटचालीसाठी शुभेच्छा दिल्या आहेत.
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