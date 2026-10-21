कष्टकरी महिलांसाठी आरोग्याची थाळीचा उपक्रम
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २१ : घरकाम, बांधकाम, फेरीविक्री तसेच लघुउद्योगांमध्ये काम करणाऱ्या महिलांना दिवसभर शारीरिक कष्ट करावे लागतात, मात्र वेळ आणि आर्थिक अडचणींमुळे त्यांच्या स्वतःच्या आहाराकडे अनेकदा दुर्लक्ष होते, ही बाब लक्षात घेऊन भांडुप परिसरात सुमारे १०० कष्टकरी महिलांना संतुलित आहार आणि पोषणाबाबत बुधवारी (ता. २१) मार्गदर्शन करण्यात आले.
‘सेहत की थाली’ या उपक्रमांतर्गत श्यामनगर, शंकरनगर आणि भांडुप पूर्व परिसरातील महिलांशी संवाद साधण्यात आला. कमी खर्चात आहार अधिक पौष्टिक कसा करता येईल, याबाबत त्यांना माहिती देण्यात आली. डाळी, सोयाबीन, शेंगदाणे, भाजलेले चणे आणि हंगामी पालेभाज्या यांसारख्या सहज उपलब्ध पदार्थांतून प्रथिने, लोह आणि जीवनसत्त्वे मिळू शकतात, याबाबत मार्गदर्शन करण्यात आले. कडधान्यांना मोड आणणे, धान्य-कडधान्यांचा एकत्रित वापर आणि हंगामी भाज्यांचा आहारात समावेश करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षण-५नुसार, देशातील १५ ते ४९ वर्षे वयोगटातील ५७ टक्के महिला रक्तक्षयाने ग्रस्त आहेत. त्यामुळे विशेषतः शारीरिक कष्ट करणाऱ्या महिलांच्या आहारातील लोह आणि प्रथिनांचे प्रमाण वाढविणे महत्त्वाचे ठरते, या उपक्रमात मुंबई शहराच्या सहाय्यक कामगार आयुक्त राजश्री पाटील यांनीही सहभाग घेतला. कष्टकरी महिलांच्या आरोग्याकडे कुटुंबाच्या गरजांइतकेच लक्ष देणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले. सात्त्विकदान फाउंडेशनतर्फे आयोजित या कार्यक्रमात महिलांना अन्नसहाय्याबरोबरच आहाराचे नियोजन, पोषणविषयक गैरसमज आणि कमी खर्चातील पौष्टिक पर्याय याबाबत माहिती देण्यात आली.
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