हुतात्मा पोलिसांच्या शौर्याला सलाम; एकनाथ शिंदेंकडून अभिवादन

‘त्यां’चा त्याग प्रेरणादायी
उपमुख्यमंत्री शिंदे; पोलिस स्मृतिदिनानिमित्त अभिवादन
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. २१ : पोलिस दलातील अधिकारी आणि कर्मचारी प्रतिकूल परिस्थितीतही नागरिकांच्या सुरक्षेसाठी तत्पर असतात. कर्तव्य बजावताना प्राणांची आहुती देणाऱ्या या जवानांचा त्याग देशासाठी सदैव प्रेरणादायी राहील, अशी भावना उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी व्यक्त केली.
ठाणे ग्रामीण पोलिस अधीक्षक कार्यालयाजवळील निर्मलादेवी चिंतामण दिघे उद्यानातील कार्यक्रमात पोलिस स्मृतिदिनानिमित्त हुतात्म्यांना श्रद्धांजली अर्पण करण्यात आली. तसेच पोलिस दलाच्या वतीने हुतात्म्यांना बुधवारी मानवंदना देण्यात आली. १ सप्टेंबर २०२५ ते ३१ ऑगस्ट २०२६ या कालावधीत देशातील विविध पोलिस दलांतील १५४ अधिकारी आणि अंमलदारांनी कर्तव्य बजावताना प्राण गमावले. या हुतात्म्यांना महाराष्ट्र शासन, ठाणे पोलिस आयुक्तालय आणि ठाणे ग्रामीण पोलिस दलाच्या वतीने अभिवादन करण्यात आले. कार्यक्रमानंतर उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी हुतात्मा पोलिसांच्या कुटुंबीयांची भेट घेतली. त्यांच्याशी संवाद साधत दुःखात सहभागी असल्याची भावना व्यक्त केली. या वेळी ठाणे पोलिस आयुक्त आशुतोष डुंबरे, सह पोलिस आयुक्त डॉ. ज्ञानेश्वर चव्हाण, पंतगराव उलगे आणि ठाणे ग्रामीण पोलिस अधीक्षक विनयकुमार राठोड यांच्यासह वरिष्ठ पोलिस अधिकारी आणि कर्मचारी उपस्थित होते.
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