सहा महिन्यांत मेट्रो-९ पूर्णपणे सुरू होणार
सर्व नागरी कामे डिसेंबरपर्यंत करण्याचे उद्दिष्ट
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २१ : दहिसर पूर्व ते काशीगावदरम्यान अंशतः सुरू असलेली मेट्रो ९ मार्गिका पुढील सहा महिन्यांत पूर्णपणे सुरू होणार आहे. त्यासाठी मुंबई महानगर विकास प्रदेश प्राधिकरणाने (एमएमआरडीए) डिसेंबर २०२६ पर्यंत सर्व नागरी कामे पूर्ण करण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. ही मेट्रो मार्गिका सुरू झाल्यानंतर परिसरातील नागरिकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
मेट्रो-९ ही दहिसर पूर्व ते भाईंदर पश्चिमेतील सुभाषचंद्र बोस मैदानापर्यंत सुमारे १३.५८ किमी लांबीची मार्गिका आहे. दहिसर पूर्व ते काशीगाव हा पहिला ४.९७ किमीचा टप्पा एप्रिलमध्ये सेवेत आला आहे. या टप्प्यात दहिसर पूर्व, पांडुरंगवाडी, मीरा गाव आणि काशीगाव ही चार स्थानके सुरू आहेत. साईबाबा नगर, मेडत्या नगर, शहीद भगतसिंग गार्डन आणि सुभाषचंद्र बोस गार्डन या चार स्थानकांची कामे सुरू आहेत. येथील अंतर्गत कामे झाल्यावर जानेवारी २०२७ पासून सुरक्षा चाचण्या होतील. त्यानंतर मार्च-एप्रिल २०२७ मध्ये संपूर्ण मार्गिका प्रवाशांसाठी खुली होण्याची शक्यता असल्याचे ‘एमएमआरडीए’च्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले.
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