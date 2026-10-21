बाबुराव बागूल यांच्या साहित्यावर परिसंवाद
मुंबई, ता. २१ : ज्येष्ठ साहित्यिक बाबुराव बागूल यांच्या साहित्याचा आणि विचारांचा नव्या पिढीच्या दृष्टिकोनातून वेध घेण्यासाठी बाबुराव बागूल प्रतिष्ठान, नाशिक आणि द पीपल्स इम्प्रूव्हमेंट ट्रस्ट यांच्या संयुक्त विद्यमाने शनिवारी मुंबईत परिसंवादाचे आयोजन करण्यात आले आहे. ‘बाबुराव बागूल साहित्य आणि विचार : नव्या पिढीचे आकलन’ या विषयावर हा परिसंवाद हाेणार आहे. यानिमित्ताने संजय भिसे यांनी अनुवादित केलेल्या बाबुराव बागूल यांच्या हिंदी कथासंग्रहाचे प्रकाशन करण्यात येणार आहे.
हा कार्यक्रम सायंकाळी ६ ते ८.३० या वेळेत दादर येथील डॉ. आंबेडकर भवन येथे होणार आहे. परिसंवादाच्या अध्यक्षस्थानी डॉ. प्रज्ञा दया पवार असतील. अविनाश उषा वसंत, डॉ. पद्माकर तामगाडगे, संजय भिसे, मानव कांबळी आणि प्रियांका तुपे हे प्रमुख वक्ते म्हणून सहभागी होणार आहेत. कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन सुरेखा पैठणे करणार असून, शोभा बागूल प्रास्ताविक करतील, तर डॉ. श्रीधर पवार भूमिका मांडतील. विनायक कोळवणकर आणि प्रियपाल गायकवाड हे बाबुराव बागूल यांच्या कथा व कवितांचे सादरीकरण करणार आहेत. कार्यक्रमाचे निमंत्रक अर्जुन डांगळे आणि ॲड. बाबासाहेब नन्नावरे आहेत.
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