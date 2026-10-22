विद्यार्थ्यांच्या कल्पकतेला विज्ञानाची जोड
घाटकोपरमध्ये एन वॉर्डस्तरीय विज्ञान प्रदर्शन; ६७ शाळांचे २४६ प्रकल्प सहभागी
घाटकोपर ता. २२ (बातमीदार) ः घाटकोपर पूर्व येथे एन वॉर्डस्तरीय शालेय विज्ञान प्रदर्शनाचे आयोजन करण्यात आले आहे. शिक्षण निरीक्षक, बृहन्मुंबई उत्तर विभाग आणि एन वॉर्ड विज्ञान प्रदर्शन व सहशालेय उपक्रम समिती यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित या प्रदर्शनात ६७ शाळांमधील विद्यार्थ्यांनी सहभाग घेतला असून, विविध गटांतील एकूण २४६ प्रकल्प सादर करण्यात आले आहेत.
शाश्वत आणि विकसित भारतासाठी विज्ञान, तंत्रज्ञान आणि नवोन्मेष ही या विज्ञान प्रदर्शनाची संकल्पना आहे. २१ ते २३ ऑक्टोबर या कालावधीत घाटकोपर पूर्व येथील श्री डी. जे. दोशी गुरुकुल इंग्लिश मीडियम हायस्कूल अँड ज्युनियर कॉलेज येथे हे प्रदर्शन आयोजित करण्यात आले आहे. विद्यार्थ्यांच्या कल्पकतेला वाव देतानाच विज्ञानाचा दैनंदिन जीवनातील उपयोग, तंत्रज्ञानातील प्रगती आणि पर्यावरण संवर्धनाचे महत्त्व अधोरेखित करण्याचा प्रयत्न या प्रदर्शनातून करण्यात येत आहे.
प्रदर्शनाच्या उद्घाटनप्रसंगी ज्येष्ठ वैज्ञानिक डॉ. रमेश सातदिवे, अधीक्षक भक्ती गोरे, शिक्षण उपनिरीक्षक गणेश खाडे, सहायक शिक्षण उपनिरीक्षक संतोष कंटे, संचालक बिपीन पटेल आणि डॉ. उन्नती पडालिया उपस्थित होते.
या वेळी ज्येष्ठ वैज्ञानिक डॉ. रमेश सातदिवे यांनी विद्यार्थ्यांना विज्ञानाचे महत्त्व विशद केले. विज्ञान शिकल्यामुळे केवळ ज्ञानात भर पडत नाही, तर प्रश्न विचारण्याची, निरीक्षण करण्याची आणि समस्यांवर उपाय शोधण्याची क्षमता विकसित होते, असे त्यांनी सांगितले.
शिक्षण उपनिरीक्षक भक्ती गोरे यांनी प्रदर्शनाचे यशस्वी आयोजन केल्याबद्दल कौतुक केले.
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