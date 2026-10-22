सुतारवाडीत उद्योगांची भरभराट
रोजगाराच्या संधींसह रस्ते विकासाला प्राधान्य
रोहा, ता. २२ (बातमीदार) : सुतारवाडी परिसरात प्रदूषणविरहित कारखाने उभारण्यात येतील. तसेच रस्ते आणि पुलांची कामे मार्गी लावून परिसराचा विकास केला जाईल, अशी ग्वाही खासदार सुनील तटकरे यांनी दिली. येरळ ग्रामपंचायतीच्या बापूसाहेब रसाळ सभागृहात आयोजित दसरा स्नेहसंमेलनात ते बोलत होते.
तटकरे म्हणाले की, ५६ वर्षांपूर्वी त्यांचे वडील दत्ताजीराव गणपत तटकरे आणि स्वातंत्र्यसैनिक बापूसाहेब रसाळ यांनी या स्नेहसंमेलनाची मुहूर्तमेढ रोवली. ही परंपरा अखंड सुरू ठेवता येत असल्याचा अभिमान आहे. परिसरात उद्योग सुरू होत असून, तरुणांनी व्यवसायाच्या संधींचा लाभ घ्यावा. महिलांनीही लघुउद्योग सुरू करून स्वावलंबी व्हावे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी विकासकामांबाबत चर्चा केल्याचे सांगून, मंत्री नितेश राणे यांच्याशीही प्रकल्पांबाबत चर्चा केल्याचे त्यांनी नमूद केले.
रस्ते, पुलांच्या कामांना गती
कोलाड ते विळा-भागाड रस्त्याचे लवकरच काँक्रीटीकरण होणार असून, येरळ येथील पूल नव्याने बांधण्यात येईल, असे तटकरे यांनी सांगितले. कार्यक्रमाच्या शेवटी पारंपरिक पद्धतीने आपट्याची पाने देऊन सोनं लुटण्यात आले. या वेळी उपसभापती संजय मांडलुस्कर, सरपंच सुरेश जाधव, उपसरपंच कविता तटकरे यांच्यासह कार्यकर्ते व ग्रामस्थ उपस्थित होते.
फोटो : सुतारवाडी येथील दसरा स्नेहसंमेलनात मार्गदर्शन करताना खासदार सुनील तटकरे.
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