''तपास नोंदवही'' योग्य स्थितीत
नसल्यास खातेनिहाय चौकशी
पोलीस महासंचालकांची उच्च न्यायालयात माहिती
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २२ : खटल्याच्या तपासाच्या तपशीलाशी संबंधित ''तपास नोंदवही'' (केस डायरी) योग्य स्थितीत न ठेवणे गंभीर कृती मानले जाईल. संबंधित पोलीस अधिकाऱ्यावर कारवाई करताना कृतीमागील कारण गंभीर असल्यास खातेनिहाय चौकशीसारखी कठोर कारवाईही केली जाईल, अशी माहिती राज्याच्या पोलीस महासंचालकांनी प्रतिज्ञापत्राद्वारे गुरुवारी (ता.२२) उच्च न्यायालयात दिली. पालघरस्थित खासगी रुग्णालयातील धुडगूस प्रकरणी पोलीस महासंचालकांनी हे स्पष्टीकरण दिले.
पालघर प्रकरणातील ''तपास नोंदवही'' योग्य स्थितीत न ठेवल्यावरून आणि संबंधित अधिकाऱ्यावर निव्वळ वेतन रोखीची कारवाईच्या कारवाईवरून न्यायालयाने पोलिसांना धारेवर धरले होते. तसेच, ''तपास नोंदवही''च्या देखभालीबाबत उच्च न्यायालय आणि पोलीस महासंचालकांनी वारंवार दिलेल्या आदेशांचे उल्लंघन करणाऱ्या अधिकाऱ्याला वेतनरोखीसारखी सौम्य शिक्षा देणे कितपत योग्य? असा प्रश्न करून पोलीस महासंचालकांनाच प्रतिज्ञापत्राद्वारे स्पष्टीकरण देण्याचे आदेश दिले होते.
त्या पार्श्वभूमीवर, न्या. अजय गडकरी आणि न्या. कमल खाता यांच्या खंडपीठापुढे गुरुवारी सुनावणी झाली. पोलीस महासंचालक सदानंद दाते यांनी प्रतिज्ञापत्र दाखल केले. ''तपास नोंदवही'' योग्य स्थितीत न ठेवणे यापुढे गंभीर कृती मानली जाणार असल्याचेही त्यांच्याकडून न्यायालयाला सांगण्यात आले. त्याचप्रमाणे, या कृतीमागील कारण आणि गांभीर्य विचारात घेऊन त्यानुसार संबंधित अधिकाऱ्यावर कारवाई करण्यात येईल, असेही पोलीस महासंचालकांच्या वतीने राज्याचे महाधिवक्ता मिलिंद साठ्ये यांनी न्यायालयाला सांगितले.
पालघरप्रकरणी पुढील आठवड्यात आरोपपत्र
पालघरस्थित डॉक्टरांवरील हल्ला प्रकरणी एकूण २३ आरोपींना अटक केली असून त्यांच्यावर आरोपपत्र तयार करण्यात आले आहे. पडताळणीसाठी वरिष्ठांकडे पाठवले असून पुढील आठवड्यात आरोपींवर आरोपपत्र दाखल करण्यात येईल, अशी माहिती मुख्य सरकारी वकील शिशिर हिरे यांनी न्यायालयाला दिली. या वेळी या प्रकरणातही डोंबिवलीतील डॉक्टर मारहाण प्रकरणाप्रमाणे विशेष सरकारी वकिलांची नियुक्ती केली जावी. तसेच, आरोपपत्र दाखल केल्यानंतर आरोपींवर आरोपनिश्चिती करून खटल्याची सुनावणी दैनंदिन पद्धतीने घेण्यात यावी, असे या प्रकरणी न्यायमित्र म्हणून नियुक्त करण्यात आलेले वकील निरंजन मुंदरगी यांनी सुचवले.
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