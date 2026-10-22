तरुणीच्या घरी बोलावून माजी वर्गमित्राला बेदम मारहाण; मोबाइल हिसकावल्याचा आरोप

वर्गमित्रिणीच्या घरी बोलावून तरुणाला बेदम मारहाण
लाकडी वस्तूसह बेल्टने चौघांचा हल्ला
कल्याण, ता. २२ (वार्ताहर) : कल्याण पश्चिमेतील अहिल्याबाई चौक परिसरात जुन्या वादातून २३ वर्षीय तरुणाला त्याच्या वर्गमैत्रिणीच्या घरी बोलावून बेदम मारहाण केल्याची घटना उघडकीस आली आहे. या हल्ल्यात तरुणाच्या डोळे आणि कानाजवळ दुखापत झाली असून, त्याचा मोबाइल हिसकावून घेतल्याचाही आरोप आहे. जखमी तरुणाच्या तक्रारीवरून बाजारपेठ पोलिसांनी चार जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला असून, पुढील तपास सुरू आहे.
पोलिसांत दाखल तक्रारीनुसार, रामबाग परिसरात राहणारा सुशांत रवींद्र ठाकरे (२३) हा बदलापूर येथे काम करतो. १९ ऑक्टोबरच्या रात्री सुमारे १.१५ वाजता त्याला त्याची वर्गमैत्रीण श्रुती घोलप हिच्या मोबाइलवरून फोन आला. या वेळी प्रणव महाजन याने शिवीगाळ करून त्याला दुर्गाडी चौकात बोलावण्यात आले. त्यानंतर श्रुतीच्या कुटुंबीयांशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न करूनही प्रतिसाद न मिळाल्याने सुशांत रात्री सुमारे १.३० वाजता अहिल्याबाई चौकातील सप्तश्रृंगी इमारतीत तिच्या घरी पोहोचला. त्यानंतर त्याला चौघांकडून मारहाण केल्याचे सांगण्यात आली.
याप्रकरणी बाजारपेठ पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, पोलिसांकडून पुढील तपास सुरू आहे.
डोळा, कानाजवळ वार; गळा दाबल्याचाही आरोप
सुशांतच्या तक्रारीनुसार, घरात उपस्थित असलेल्या व्यक्तींनी त्याला मारहाण करण्यास सुरुवात केली. प्रणव महाजन याने लाकडी वस्तूने त्याच्या डाव्या डोळ्याजवळ आणि उजव्या कानाच्या वरच्या भागात आघात केले. अजय राठोड याने गळा दाबला, शीतल घोलप हिने बेल्टने पाठ आणि पोटावर मारहाण केली, तर योगेश घोलप याने चेहरा आणि डोळ्याच्या आसपास मारहाण केल्याचा आरोप तरुणाने केला आहे. या मारहाणीत सुशांत जखमी झाल्याने त्याला उपचारासाठी रुक्मिणीबाई रुग्णालयात दाखल करण्यात आले.
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