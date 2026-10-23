जव्हारमध्ये मोकाट कुत्र्यांचा धुमाकूळ
नगर परिषदेकडून ठोस उपाययोजनांची मागणी
जव्हार, ता. २३ (बातमीदार) : जव्हार शहरात मोकाट कुत्र्यांचा उपद्रव दिवसेंदिवस वाढत असून, नागरिकांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. शहरातील गल्लीबोळ, बाजारपेठा, वसाहती आणि शाळांच्या परिसरात मोकाट कुत्र्यांचे कळप फिरत असल्याने नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण आहे. कुत्री दुचाकीस्वारांच्या मागे धावत असल्याने अपघाताचा धोका वाढला असून, लहान मुले, महिला, ज्येष्ठ नागरिक आणि पादचाऱ्यांच्या सुरक्षिततेबाबत चिंता व्यक्त केली जात आहे.
घोरवाडी, गोरवाडी, मोर्चा, जांभूळ विहीर, पाचबत्ती, सोनार आळी, गांधी चौक, मुकणे कॉलनी, अंबिका चौक, तारपा चौक आणि हनुमान पॉईंट या परिसरांत मोकाट कुत्र्यांचा वावर वाढल्याचे नागरिकांचे म्हणणे आहे. कुत्र्यांनी अंगावर धावून जाणे आणि रात्रीच्या वेळी सतत भुंकणे,अशा प्रकारांमुळे नागरिक त्रस्त झाले आहेत. विशेषतः शाळेत जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांना आणि एकट्याने प्रवास करणाऱ्या पादचाऱ्यांना या उपद्रवाचा सामना करावा लागत आहे.
प्रशासनाने गांभीर्याने दखल घ्यावी
“जव्हार शहरात मोकाट कुत्र्यांमुळे दुचाकीस्वार, पादचारी आणि शालेय विद्यार्थ्यांना दररोज त्रास सहन करावा लागत आहे. कुत्र्यांनी अंगावर धावून जाणे, चावणे आणि दुचाकीस्वारांचा पाठलाग करणे असे प्रकार घडत आहेत. नगर परिषद प्रशासनाने नागरिकांच्या सुरक्षिततेला प्राधान्य देऊन या समस्येवर तातडीने ठोस उपाययोजना कराव्यात,” अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्ते पंकज मुकणे यांनी केली आहे.
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