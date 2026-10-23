मैदानांवर व्यावसायिक कार्यक्रमांचा कब्जा
स्थानिक खेळाडूंच्या सरावासाठी वेळ राखण्याची मागणी
जुईनगर, ता. २३ (बातमीदार) : नवी मुंबईतील सार्वजनिक मैदानांवर मोठ्या व्यावसायिक कार्यक्रमांचे आयोजन होत असताना स्थानिक युवकांना खेळण्यासाठी पुरेशी जागा मिळत नसल्याचा आरोप होत आहे. नेरूळमधील झोटिंगदेव-बामनदेव मैदान गेल्या तीन वर्षांपासून फॉर्म्युला-४ रेसिंगसाठी वापरले जात असल्याने स्थानिक खेळाडूंच्या सरावाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. नवरात्रीनंतर गरबा महोत्सवांसाठीही मैदान उपलब्ध करून दिले जात असल्याने क्रिकेट, फुटबॉलसह अन्य खेळ खेळायचे कुठे, असा सवाल युवकांनी उपस्थित केला आहे.
सार्वजनिक मैदानांचा मूळ उद्देश नागरिकांना खेळ, व्यायाम आणि शारीरिक तंदुरुस्तीसाठी सुविधा उपलब्ध करून देणे हा आहे, मात्र व्यावसायिक कार्यक्रमांमुळे स्थानिक खेळाडूंना नियमित सरावाची संधी मिळत नसेल, तर मैदानांच्या वापराच्या नियोजनावर प्रश्नचिन्ह निर्माण होते. त्यामुळे नवी मुंबई महापालिकेने मैदानांच्या वापराबाबत पारदर्शक धोरण तयार करावे, अशी मागणी होत आहे.
समान संधी देण्याची गरज
मैदानांवर मोठ्या कार्यक्रमांना परवानगी देताना स्थानिक युवकांसाठी ठरावीक वेळ राखून ठेवावा. शाळा-महाविद्यालयांच्या मैदानांवरील टर्फच्या वापराबाबत लागू असलेल्या न्यायालयीन आदेशांचीही अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी करण्यात येत आहे. मैदानांचा प्रश्न कोणत्याही समाजाच्या विरोधाचा नसून सार्वजनिक सुविधांचा समान वापर आणि स्थानिक खेळाडूंना संधी मिळण्याचा आहे. त्यामुळे व्यावसायिक कार्यक्रम आणि युवकांच्या क्रीडाविषयक गरजा यांच्यात समतोल राखणे आवश्यक आहे.
कोट
नवी मुंबई महापालिका क्षेत्रात होणाऱ्या फॉर्मुला ४ रेससाठी झोटिंगदेव बामनदेव मैदान याचा वापर होणार आहे ही रेस फक्त वर्षातून एकवेळ होणार आहे असे तीन वर्ष रेस होईल परंतु स्थानिक युवक हे या रेस मुळे मैदानी खेळापासून वंचित राहणार आहेत. त्यामुळे शाळा महाविद्यालयांनी मोकळ्या जागेत बांधलेले टर्फ खोलून युवकांना मैदाने खेळण्यासाठी उपलब्ध करून द्यावीत ही पालिका प्रशासनाला विनंती.
- सोमनाथ म्हात्रे
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